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高雄輕軌大順路施工塞爆 女議員：轉彎等了5次紅綠燈

聯合報／ 記者蔡容喬徐白櫻／高雄即時報導
國民黨議員黃香菽表示，輕軌大順路段施工後交通塞爆，質疑封路規畫不當。圖／取自高雄市議會直播畫面
國民黨議員黃香菽表示，輕軌大順路段施工後交通塞爆，質疑封路規畫不當。圖／取自高雄市議會直播畫面

高雄輕軌二階施工進入大順路段，周邊交通進入黑暗期。國民黨議員黃香菽今在議會質詢時表示，大順路雖然分區施工、圍籬，但周邊交通已塞爆，上周她到大順路會勘，遇到周邊路段臨時封路，路口轉彎時竟等了5次紅綠燈還無法過去，這代表周邊車流量暴增，封路規畫不當，造成民眾極大不便。

陳其邁回應表示，用路人到大順路段，多因為不熟悉路況，加上不能左轉，又造成塞車，尖峰時間確實路況比較吃緊，路口轉彎處燈號及交通控管，也造成塞車回堵狀況，會請副市長、交通及警察局等相關單位，今、明兩天進行了解，以實際用路人經驗，確實應立即檢討改善。

黃香菽表示，根據交通局資料，大順路車流量比施工前減少24%，但旅行速率反而比之前更慢，減少2.4%，另外，民族、明誠、同盟、建工等周邊替代道路，更因車輛少走大順路而湧入，交通全塞爆。

黃香菽說，輕軌是高雄重要軌道建設，今年底即將成圓，但營運之後有許多問題，近期在ptt看到輕軌成效討論，正反面都很多，正面肯定高雄觀光提升，反面就是現在工程進入到人車眾多且複雜的大順路段，居民憂心交通這麼亂，做下去是否更亂。

黃香菽表示，上周她與捷運局約到大順路會勘，結果遇到大豐路封路，無法轉彎，只好繞道，從建工路要彎大昌路，等了五次紅綠燈還無法過去，這代表周邊車流量暴增，捷運局封路規畫不當，想延就延、想封就封，像捷運局4月6日才貼文說要封路，隔天就封，這樣造成民眾極大不便。

高雄輕軌 捷運 議員

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