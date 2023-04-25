金門端節家戶配售酒時程出爐！5月15日從金寧鄉開賣

金門民眾又有配酒可買囉！金門縣政府今天表示，為實質嘉惠縣民，因應端節期間縣民對金門高粱酒需求，便利鄉親購置金酒，端午節配售酒將自5月15日至21日在各鄉鎮配售，端節配售品項1L-53度特選金門高粱酒，每瓶價格新台幣400元，每份共計12瓶為新台幣4800元，整份購買不拆解。

金門縣府表示，112年端午節家戶配售酒各村里售領現場作業將自5月15日陸續展開，依次為金寧鄉5月15日（一）至17日（三）、金沙鎮5月16日（二）至18日（四）、烈嶼鄉5月17日（三）至19日（五）、金湖鎮5月18日（四）至20日（六）及金城鎮5月19日（五）至21日（日）。

財政處指出，凡設籍未滿四年，但已在金門縣設籍及工作皆連續滿一年，在111年度中秋節及112年春節尚未申辦工作認證的鄉親，應配合申請工作認證資格：必須年滿18歲以上並自111年6月22日前設籍本縣迄今仍符合連續設籍且連續實際於本縣工作之縣民。請於112年5月22日至26日上午9時至下午至5時整（含午休時間），檢具設籍及工作證明文件，並填妥申請書，向縣府財政處申請認證，逾期不受理。

認證通過的名冊將於今年6月9日統一公布於縣府財政處網站，不另行發文通知認證通過的申請人。通過認證者申購本節酒品期間及地點，同一般配售資格縣民補申購期間及地點，若委託他人申購請檢具委託書並請受託人攜帶身分證及委託人之身分證明文件辦理，逾期不受理補申購。

財政處表示，本次端節於工作認證受理收件期間從5月22日至26日上午9時至下午5時，午間不休息。從中央疫情指揮中心成立日起（民國109年1月20日）因疫情出境逾2年致戶籍遷出的鄉親，自戶籍重新遷入本縣後（最後遷入日放寬至前開作業截止日前），由本人或委託他人檢具載有個人（現戶及除戶）詳細記事戶口名簿或戶籍謄本等恢復設籍文件，辦理出境前已取得配售資格（設籍原已滿4年）、身分證字號第一碼為英文字母「W」或出生地為金門且非治安疑慮人口或其他因侵權遭金酒公司取消資格者，在查對無誤後即可在本次端節補申購期間至金酒寧山庫購酒。

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