紓解北高產業園區交通 楠梓將設專用引道通往台積電

橋頭科學園區、楠梓產業園區及仁武產業園區皆集中在北高雄，市議員黃文志表示，左營至橋頭鐵路尚未地下化，中山高楠梓交流道現在已經常壅塞回堵，市府對未來龐大的車流與人流是否做好準備。市長陳其邁回應，鐵路地下化正進行評估，楠梓交流道將設引道直接通往楠梓產業園區，南北分流。

市長陳其邁昨在議會提及，為因應台積電廠區製程的一些調整，將進行聯外道路交通改善，原則上會在楠梓交流道到未來的楠梓科學園區興建專用道的引道，確保整個交通的運輸對環境衝擊降到最低。

原則上在楠梓交流道會興建專用道，串聯到未來的楠梓科學園區，來確保整個交通的運輸對環境的衝擊降到最低。

議員黃文志今日市政質詢追問，台積電高雄廠改為先進製程，高雄應該不分藍綠都歡迎台積電進駐，不過橋科、楠梓及仁武產業園區全坐落北高雄，橋科就業人口1.1萬人、楠梓2.3萬人、仁武6千人，未來會有龐大人流與車流，請問高雄市府準備好了嗎？

黃文志進一步說，中山高楠梓交流道常回堵至學專路，高楠公路與民族路上下班車流原本就很大，市長應該要在上下班時間去交流道或民族路看一下就可以體會。此外，左營至橋頭鐵路地下化的評估經費到位了沒？如何紓解產業園區周遭交通，楠梓交流道引道的實質內容為何？

陳其邁答詢表示，未來引道從楠梓交流道順高速公路側溝同步到園區，跨越民族路、台鐵，預計保留台鐵高架未來空間，經過台鐵再到現在園區附近落地，銜接楠梓產業園區道路，總經費80幾億，行政院已經在協商中，這也是台積電製程改變所做的各種條件因應，一方面讓投資方安心投資， 二方面紓解左楠地區的交通衝擊，未來產業園區北區是由人與小客車通行，南部再由重型車輛通行，分流才不造成後勁地區影響，另方面鐵路地下化經費有2千萬，今年正在做評估，明年可完成。