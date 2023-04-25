全台首座腦麻全日型住宿機落腳屏東 周春米感謝磐石奉獻

屏東縣磐石社會福利事業基金會正興建全台唯一「全日型」腦性麻痺障礙者住宿機構，縣長周春米與公益大使白嘉莉到里港的工程現地勘查，探視重度腦麻的案家，呼籲社會大眾共同相挺腦麻兒築家計畫，讓這座遮風避雨的莊園早日完成。

「每位孩子都是家長心中最珍貴的寶貝，更需要好好被照顧及疼愛」，縣長周春米說，家屬多年來無微不至的照顧著腦麻兒的起居，充滿愛、全心全意為孩子設想的心思及犧牲奉獻，讓她感到相當敬佩及感動。

周春米指出，磐石所籌建的「飛揚天使庇護莊園」是許多家庭迫切且急需的地方，得知基金會於里港籌設身心障礙福利機構購買土地自建遭遇困難後，第一時間即派遣專責窗口提供各項行政協助。

她說，基金會在募款的路途上一直都非常辛苦，未來在相關法規、行政措施及周邊道路工程等，會盡力協助，希望大家一起在艱困的環境中用愛回饋社會，給予腦麻一個溫暖的家，眾志成城相挺的腦麻兒築家計畫。

磐石社福基金會董事長王岡鳳說，飛揚天使庇護莊園將是台灣首座以腦麻者照護出發點的地方，在這裡充滿溫馨、有機的生活品質，並能滿足多元需求，讓父母年邁無法照顧時，腦麻孩子能在莊園中生活及學習、過著人性化和社區化的生活品質。