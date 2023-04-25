高雄停車還要投幣、缺工嚴重 綠議員質詢智慧城市進度

高雄近來正積極朝智慧城市轉型，不過民進黨議員鄭光峰今在議會質詢時表示，聽朋友說去四維停車場停車，竟還要投硬幣，似乎這個城市與市長的步調有落差，對於5G AIoT、亞灣區及科技S廊帶，他看到產業轉型很努力，但在智慧城市發展上，相關預算可以貢獻多少？

鄭光峰表示，交通局正建置高雄市塞車路段系統，讓市民出門前可查詢哪裡可能塞車，反觀民政局政令宣導、發放物資還在排隊，社區C據點的失智長者課程也未融入資訊化步調，其餘如市立醫院、警察局路段監視系統等，這都與市民生活息息相關，智慧城市有沒有整合平台，應迎頭趕上，讓市民有感。

此外，鄭光峰也說，近來缺工問題嚴重，他在基層拜訪，自助餐請不到人，建設公司找不到工，外勞長照不好請照護員，前陣子小港醫院沒有床（給病患），對方跟他表示，是因為沒護理師，連醫界、大型產業都面臨這個問題。但到處缺人，很多人卻到服務處說要找頭路，中間謀合又缺了什麼？

鄭光峰說，市長身為地方首長，在地方建設外，應就產業結構中細項如勞工問題仔細盤點，思考可以做些什麼。

鄭光峰表示，高雄產業轉型幸好有台積電要來，不然很多科技人才都被吸走，很多中小企業及上市公司，現在都在用高薪搶人，不只高雄、所有台灣都面臨問題，是否能引進移工給高雄，讓產業有進步動力，又不排擠台灣人力，請市長務必在中常會或地方上回應、解決缺工問題，別讓企業不敢開工、不敢做，難以拓展、規畫產業轉型。

陳其邁回應表示，智慧城市及缺工兩議題，其實是一件事，加速智慧城市發展，可以省掉很多人力，讓生產工作更有效率，高雄市正在進行智慧城市解決方案，將交通、氣象、醫療等納入一個開放大平台，讓政府與民間資訊共享，高雄也是第一個這樣做的，未來希望在資訊業務升級，人力調整、預算增加，也希望有大型系統整合商，有軟硬體與市府一起合作，讓服務更有效率，更整城輸出，成為應用標準。

至於短期人力缺工議題，陳其邁說，這涉及人力媒合，及職場第二專長訓練、跨領域學習等，會請勞工局、青年局及經發局共同來合作解決。