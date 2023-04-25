加起來超過660歲的潮銀舞團阿嬤們 挑戰台大盃街舞大賽

屏東縣一群年紀加起來超過660歲的阿嬤們，來自各社區關懷據點，曾是社區銀閃閃街舞團的一員，她們組成「Silver crew潮銀舞團」，為期半年的特訓，本周末4月30日一路向北，跳進台大盃熱舞大賽，是54個參賽隊伍中年紀最長者，阿嬤們用行動告訴大家「我們也可以跳街舞！」

潮銀舞團共9名成員，她們來自屏東縣萬丹萬惠社區、枋寮鄉地利社區、屏東市永大社區、新埤鄉餉潭社區，半年來每周一、五的下午時段，長輩們搭客運、開車共乘或是騎單車，克服交通，準時現身排練室。

「挑戰自己！」舞團中年紀最長80歲吳節阿嬤，她是國小老師退休，她自信的說，「接受各種挑戰，鍛鍊身體」，為了練習街舞動作，很怕自己跟不上，「連睡覺時也在練街舞，做夢也在跳」。

枋寮地利社區去年獲銀閃閃街舞冠軍，70歲阿嬤吳淑華，平日務農種芒果，平常也有帶舞蹈協會，跳探戈、恰恰，她說，街舞與探戈、恰恰完全不同，「街舞比較動感」，只要能跟著老師的節拍，就可以跟上，她曾在務農時一邊放音樂練習，但不小心摔到過，利用在家時間加緊練習。

「我覺得我跳得很不錯！」永大社區78歲台筱萍超有自信說，她的興趣跳舞，交際舞是一對一，排舞大家可以同樂，「以前沒跳過街舞，挑戰自己，超有成就感」。

長輩抓緊時間排練，熟悉音樂節奏、走位，排練時有的跑太慢、或走位太快，忘記動作，阿嬤們互相提醒。

屏東縣府社會處今年第三年舉辦社區銀閃閃街舞大賽，街舞老師31歲王辰瑋說，前兩屆看到長輩們與街舞融合可能性，與其辦展演，「不如帶長輩們去參加全台最大街舞比賽」，街舞不是年輕人專利，長輩也可以做得到。

「長輩能跟著音樂跳街舞，很感動！」王辰瑋說，長輩起初不太能接受旋轉、蹲下舞蹈動作，重心可能會不穩，轉一圈會有摔倒危險，花很多時間教導長輩們控制轉圈力量，另外開合跳動作，要先做體能練習，讓肌肉慢慢被喚醒。