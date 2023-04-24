網路兒少性犯罪疫後增 家扶籲加入「全民兒保特攻隊」

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
主要照顧者如同保護傘，提供孩子快樂的童年。圖／北高雄家扶中心提供
主要照顧者如同保護傘，提供孩子快樂的童年。圖／北高雄家扶中心提供

北高雄家扶中心昨天在岡山和平公園宣導「大手牽小手，幸福跟著我，親子樂活趣」，當天計有8百名社區親子、受扶助家庭、寄養及兒少保護家庭親子共同參與，家扶中心指出，近年網路兒少性剝削案件增多，透過親子闖關活動，除加強親子辨別網路陷阱，並呼籲大眾關心兒少議題，成為兒保透攻隊的重要成員。

根據衛福部統計，網路兒少性剝削案件以兒少色情影像相關犯罪為最大宗，2020至2021年成長率為19.5%，因此，今年家扶基金會以「杜絕網路性剝削」、「better tomorrow」做為號召，呼籲社會大眾共同關心兒童及青少年。

後疫情時代，多數家長因政府政策及學習模式改變等因素，讓兒童使用手機的時間加長，但兒童對於網路陷阱的辨別仍有不足，恐在網路世界受到不當對待。

昨天在活動現場，透過牌卡互動等媒材，協助親子辨別網路陷阱，建立兒童及家長使用網路的危機意識，避免兒童看到不宜的內容；另外，同樣在關注兒少保護議題的網絡單位，透過生活法律宣導、生活衛教、早療服務等主題，增加民眾對於兒少權利、福祉的認識。

昨天透過親子闖關互動、兒少虛擬實境VR體驗等活動，加強親子對兒少保護情境的應對方式，瞭解兒少生活環境接觸逐漸多元化，無論是網路生活或現實情境，皆需要持續強化關注及保護才能夠避免發生不幸的事件，最終才能「幫助孩子邁向更美好的明天」。

北高雄家扶中心吳瑞華主任表示，家扶中心持續投入兒少保工作36年，截至今日，北高雄家扶提供原高雄縣4218位兒童經濟扶助、提供68位兒童兒少保護服務、提供99位兒童寄養服務。每年辦理大型兒少保護宣導活動，讓社區民眾從中受益，期盼大家都能成為「兒保特攻隊」的一份子。

透過親子間遊戲增加親子互動關係。圖／北高雄家扶中心提供
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黃玟旂女士捐贈北高雄家扶中心扶幼公務車。圖／北高雄家扶中心提供
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各界善心人士一同呼籲民眾重視兒童保護議題。圖／北高雄家扶中心提供
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親子 家扶中心 寄養

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