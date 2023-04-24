高雄美麗島站人氣商機疲弱 陳其邁：專案討論開發更新

高雄市議員湯詠瑜今天在市長施政報告後質詢，指出捷運美麗島站周邊自捷運興建後，人氣與商機日漸低迷，市府應讓美麗島站再現美麗。高雄市長陳其邁回應，將交辦市長林欽榮開專案會議，討論美麗島站的開發更新。

「讓美麗島站再現美麗！」湯詠瑜指出，捷運美麗島站是捷運紅線及橘線兩線交會的重要轉運站，也是高雄市區市中心所在。在捷運動工前，是高雄的商業中心，南華商圈、新興市場、郵政總局、中正路婚紗街都位在此處，也是中山路與中正路交會的要道。然而隨著捷運2001年動工至2008年完工通車，7年中周邊店家與消費需求，因施工而外移、改變。

湯詠瑜說，市府將美麗島站商場委外經營餐飲，人氣漸有提升，但力道仍嫌不足。類似的捷運轉運站透過改建重生的案例，如日本東京澀谷車站就是透過政府與民間合作，打造澀谷車站周邊的都市更新及再開發計畫，讓澀谷車站有了不同風貌，原有60多年歷史的澀谷宮下公園，更華麗轉身而為複合設施的空中花園，成為城市新亮點。

湯詠瑜建議市府成立跨局處的「美麗島站開發更新工作小組」，討論可行的開發方式，並訂定專有的計畫獎勵，以符合美麗島站周邊特性的規畫來開發。因應中長期城市發展需求，市府應儘速成立行政法人高雄市住宅及都市更新中心，積極辦理都市更新案件，加速高雄市老舊城區的再生與復興。