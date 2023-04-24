快訊

新北最大商場「新店裕隆城」9月見客 兩大品牌在地人期待值最高

國防部：解放軍山東艦距鵝鑾鼻120浬 將經台灣東南海域

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄美麗島站人氣商機疲弱 陳其邁：專案討論開發更新

聯合報／ 記者徐如宜蔡容喬／高雄即時報導
高雄捷運美麗島站周邊自捷運興建後，人氣與商機日漸低迷，市議員湯詠瑜建議市府成立專案小組討論美麗島站的開發更新。本報資料照片
高雄捷運美麗島站周邊自捷運興建後，人氣與商機日漸低迷，市議員湯詠瑜建議市府成立專案小組討論美麗島站的開發更新。本報資料照片

高雄市議員湯詠瑜今天在市長施政報告後質詢，指出捷運美麗島站周邊自捷運興建後，人氣與商機日漸低迷，市府應讓美麗島站再現美麗。高雄市長陳其邁回應，將交辦市長林欽榮開專案會議，討論美麗島站的開發更新。

「讓美麗島站再現美麗！」湯詠瑜指出，捷運美麗島站是捷運紅線及橘線兩線交會的重要轉運站，也是高雄市區市中心所在。在捷運動工前，是高雄的商業中心，南華商圈、新興市場、郵政總局、中正路婚紗街都位在此處，也是中山路與中正路交會的要道。然而隨著捷運2001年動工至2008年完工通車，7年中周邊店家與消費需求，因施工而外移、改變。

湯詠瑜說，市府將美麗島站商場委外經營餐飲，人氣漸有提升，但力道仍嫌不足。類似的捷運轉運站透過改建重生的案例，如日本東京澀谷車站就是透過政府與民間合作，打造澀谷車站周邊的都市更新及再開發計畫，讓澀谷車站有了不同風貌，原有60多年歷史的澀谷宮下公園，更華麗轉身而為複合設施的空中花園，成為城市新亮點。

湯詠瑜建議市府成立跨局處的「美麗島站開發更新工作小組」，討論可行的開發方式，並訂定專有的計畫獎勵，以符合美麗島站周邊特性的規畫來開發。因應中長期城市發展需求，市府應儘速成立行政法人高雄市住宅及都市更新中心，積極辦理都市更新案件，加速高雄市老舊城區的再生與復興。

捷運 湯詠瑜

延伸閱讀

藍營女議員問陳其邁會不會選總統？陳妙回：我會陪妳

解決少子化 高市議員向陳其邁提議成立兒童青年局

高市議員籲成立兒童青年局 陳其邁：各局處全力協助生養

陳其邁議會施政報告 台積電投資期程成攻防焦點

相關新聞

高雄美麗島站人氣商機疲弱 陳其邁：專案討論開發更新

高雄市議員湯詠瑜今天在市長施政報告後質詢，指出捷運美麗島站周邊自捷運興建後，人氣與商機日漸低迷，市府應讓美麗島站再現美麗...

屏縣九如三塊守望襄助環境巡守隊 獲環保署評鑑特優

屏東縣九如鄉「九如三塊守望襄助環境巡守隊」近年來在環保局輔導下，組織志工夥伴輪流巡視附近水岸廊道，維護社區環境、推廣環境...

解決少子化 高市議員向陳其邁提議成立兒童青年局

台灣生育率在2022年是全球第二低的國家，僅千分之0.87，少子化危機成為國安議題。民進黨高雄市議員郭建盟今在議會質詢表...

陳其邁議會施政報告 台積電投資期程成攻防焦點

高雄市議會今（24）日上午舉行市長施政報告與質詢，台積電投資高雄進度成為國、民及無黨三黨團攻防焦點。國民黨團要求高雄市長...

走過疫情、努力進修 東港安泰醫院秘書獲全國模範勞工

五一勞動節將至，屏東縣政府今表揚模範勞工，東港安泰醫院醫務秘書張邑涵獲全國模範勞工，她在東港安泰醫院服務24年，從櫃檯工...

巨蛋商圈停電近9小時 陳其邁：配線老舊應儘速改善

高雄市左營區昨天下午5時34分無預警停電，造成巨蛋商圈523戶停電。經搶修在今天凌晨2時21分全數復電，部分用戶停電近9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦