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屏縣九如三塊守望襄助環境巡守隊 獲環保署評鑑特優

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
提供社區資源回收物變賣所得做為餐券。圖／屏東縣府環保局提供
提供社區資源回收物變賣所得做為餐券。圖／屏東縣府環保局提供

屏東縣九如鄉「九如三塊守望襄助環境巡守隊」近年來在環保局輔導下，組織志工夥伴輪流巡視附近水岸廊道，維護社區環境、推廣環境教育，獲環保署111年全國水環境巡守隊評鑑特優殊榮。

環保局指出，三塊守望襄助環境巡守隊有14名隊員，發揮環境守護者使命，無畏風吹日曬，捍衛九如三塊社區及虎尾溝水岸廊道，若發現環境汙染，與環保局無縫接軌立即通報，使環保局快速查獲汙染並責成業者改善，提升環境品質。

環保局表示，巡守隊志工還結合傳統布袋戲展演環保理念，將環境教育融入社區慶典，推廣農民使用光合菌及黑水虻「蚓菜共生」友善農地，達成社區永續，社區還與日本福岡市大目町地方機關視訊交流，「邁向國際化」。

環保局指出，屏東縣今年水環境巡守隊邁入第20年，有23支環境巡守隊，共472人，協助環境汙染通報，幫助環保局查緝汙染來源，協助濕地維護、海洋環境巡視、淨堤、淨灘、淨山及社區環境，配合環保局宣導資源回收，與推廣省水減汙及沼液沼渣肥分等環保政策。

環境巡守隊秉持「自己的家鄉自己救」、「在地人管在地事」及「我巡守我驕傲」的精神目標，在生活中用實際行動表達對環境的關心，並將巡守經驗、生態保育知識及環境教育理念傳遞。

縣長周春米說，感謝巡守志工致力守護屏東環境及家園，以實際行動關愛環境，期望未來更多人投入守護環境行列，為環境生態盡分心力。

社區巡守隊水質巡查檢測。圖／屏東縣府環保局提供
社區巡守隊水質巡查檢測。圖／屏東縣府環保局提供
巡守隊協助查緝汙染來源。圖／屏東縣府環保局提供
巡守隊協助查緝汙染來源。圖／屏東縣府環保局提供
社區培育黑水虻餵養雞隻。圖／屏東縣府環保局提供
社區培育黑水虻餵養雞隻。圖／屏東縣府環保局提供
社區資源回收。圖／屏東縣府環保局提供
社區資源回收。圖／屏東縣府環保局提供
社區環境教育。圖／屏東縣府環保局提供
社區環境教育。圖／屏東縣府環保局提供

巡守 屏東縣 日本

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