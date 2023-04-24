澄清湖開發案毀綠地？ 高市府：生態與發展兼顧

高雄市都發局計畫開發澄清湖風景區旁的7.88公頃水岸公園綠地，民團質疑市府為蓋豪宅毀綠地，內政部營建署今天下午進行計畫審查；高市府運發局澄清，開發兼顧生態、生活機能。

民團今天上午邀請民進黨、國民黨、民眾黨等朝野立委在立法院開記者會，民團指出，如果計畫通過，湖岸的滯洪公園、綠地、樹海將被毀，全數變成高大的水岸第一排豪宅大樓，除了影響風景區景觀，也會增加水源污染、淹水風險

森林城市協會理事長莊傑任在會中表示，應優先選擇已開發的停車場區域，儘可能遠離湖岸；澄清湖是高雄觀光風景區、飲用水保護區，應在湖岸邊留設100公尺以上的水源保護綠帶，但市府規劃蓋大樓，道路又緊鄰湖岸。

高雄市政府運發局發布新聞稿澄清，澄清湖運動休閒園區以澄清湖棒球場為核心，串連捷運黃線Y3、Y4站，並劃設8公尺退縮綠帶，以保留樹木；全區規劃8.21公頃大面積公園綠地，其中北側2.14公頃作為滯洪公園，南側開闢6.07公頃作為運動休閒公園使用，澄清湖特定區整體公園綠地比率10.31%符合法令規定，生態、生活機能將更為完備。

立委吳怡玎、林岱樺、陳椒華等人皆出席記者會，陳椒華說，高雄飲用水品質全國最差，中央政府每年編列預算進行水質改善，現在市府卻要在取水區的澄清湖1公里內開發，這範圍應不能開發。

市府都發局表示，本案變更位置位於35公尺寬大埤路的東側，並非緊鄰湖岸，計畫書規定建築物臨道路側須退縮8公尺以上建築；建築規劃配置並非沿路線全面狀建築，中間也保留開放空間，未來建築距離現在水岸邊至少達43公尺至243公尺以上，後續也會有都市設計審議機制把關，將不會有破壞水岸景觀之虞。

運發局指出，計畫中有規劃區域性公園兼供滯洪池用地，且出流管制計畫已經審查通過；另外，計畫區未座落於自來水水質水量保護區內，也非屬飲用水水源水質保護區範圍，且與飲用水取水口有一定距離。

運發局強調，澄清湖棒球場民國88年啟用，周邊缺少整體規劃，無便捷大眾運輸系統，且鄰近公共設施用地自民國58年劃設至今多未開闢；市府希望將捷運黃線、棒球場、澄清湖機能整體規劃，打造為生態休閒兼具的運動園區，帶動鳥松及周邊發展。