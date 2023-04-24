豐裕海洋漁業資源 澎湖水試所放流逾11萬顆膽貝
水產試驗所澎湖海洋生物研究中心豐裕海漁業資源，繼放流沙蟹苗之後，今天結合宗教團體在馬公青灣禁漁區共同放流銀塔鐘螺稚螺11萬顆和白棘三列海膽5000顆，期盼海洋環境永續。
水試所澎湖海洋中心今天在放流銀塔鐘螺與海膽之前，澎湖中心主任謝恆毅與中華大悲法藏佛教會住持龍德嚴淨仁波切和南海遊客中心共同簽署保育放流合作意向書，順利完成放流程序，澎湖縣政府參議陳晶卉與農漁局長陳高樑等人到場見證。
澎湖中心表示，銀塔鐘螺和白棘三列海膽是珊瑚礁區的草食性物種，對於控制珊瑚生態系中藻類的生長有著重要的角色。今天選在澎湖內海的珊瑚與海洋生物棲地的青灣禁漁區放流，希望可藉由適當的保護機制下，提高放流種苗的存活率，豐富澎湖海洋生態，促進內海生態的健康。
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