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高市議員籲成立兒童青年局 陳其邁：各局處全力協助生養

中央社／ 高雄24日電

高市議員郭建盟今天質詢表示，高雄扶養比顯示人口結構老化困境、少子化問題嚴重，建議市府青年局整併成兒童青年局以提升生育率；陳其邁表示，提升生育率是每個局處責任，市府會全力減輕年輕父母負擔。

郭建盟今天下午在高雄市議會質詢表示，雖然高雄市總生育率2021年略高於全國平均水平，為千分之0.98，但扶養比（是指每百位工作年齡人口所需扶養的依賴人口數）統計顯示少子化問題仍然嚴重。

郭建盟指出，2011年至2021年間，高雄市幼年人口下降2.65%，老年人口卻增加7.04%，讓高雄扶養比在2021年升到40.97，僅次台北，高居六都第二，這顯示高雄市面臨著人口結構老化困境，須採取積極措施來提升生育率。

郭建盟建議陳其邁將市府青年局整併成兒童青年局，專責協助市府制定並實施提升生育率的政策；而在提升生育率政策中，應包含增加生育獎勵措施、優化生育環境、推動男女平等及加強性健康教育等。

郭建盟指出，高雄面臨人口少子化威脅，應針對不同族群和社會經濟背景，提供適切生育獎勵和支持措施，讓高雄成為市民可以愉快工作和撫養孩子的城市，以促進人口結構平衡和社會持續發展。

陳其邁答詢時表示，解決少子化、促進生育率，是每個局處責任，包括公托、生育補助等，各局處都要負起責任，也均需積極且嚴肅面對，市府會全力協助減輕年輕父母負擔，讓年輕人願意生養。

至於整併成立兒童青年局，陳其邁說，受限目前局處設立數量已滿，恐無法再增加，但願意再討論。

生育補助 郭建盟 青年

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