陳其邁議會施政報告 台積電投資期程成攻防焦點

高雄市議會今（24）日上午舉行市長施政報告與質詢，台積電投資高雄進度成為國、民及無黨三黨團攻防焦點。國民黨團要求高雄市長陳其邁應掌握台積電「金雞母」投資進度；無黨團結聯盟黨團要求市府確保水資源無虞，增加產業投資信心；民進黨團則肯定市府提供完善公共服務，吸引產業投資。

陳其邁上午到議會進行施政報告，以科技高雄、宜居高雄、幸福高雄、魅力高雄等四大主軸，報告上任以來施政成果及展望。

在近來關注的水情上，高雄市透過節流配水、開發水源雙管齊下策略，112年新增水源每日28萬噸，3月底水情橙燈後，每日145萬噸供水減量至136萬噸，目標以5月底前不進入紅燈分區供水為目標。

陳其邁談楠梓產業園區、橋頭科學園區、仁武產業園區、北高雄產業園區、亞灣5G AIoT創新園區、亞灣2.0及鴻海成立南區總部等開發進度及成果，109年上任以來，總投資高雄金額超過6000億元，111年促參績效全國第一，營利事業銷售額5.87兆元，創歷史新高。

此外，高雄勞退新制提繳工資近3年成長率9.04%，6都第一；失業率去年3.6%，六都最低，15至24歲青年失業率現在是9.8%，降幅最多，25至29歲失業率部分已降到5.5，是六都第3低。未來將持續增加就業機會，創造更多投資，讓青年朋友不管在服務業或製造業，都能有更好的工作。

陳其邁也提到推動居住正義、完善捷運輕軌及聯外道路、2050淨零目標、治水建設、守護治安與職安、托育及長照政策、演唱會及觀光經濟等施政成果。

國民黨團獻上金雞母、金雞蛋與誠實豆沙包，要求市府團隊確保產業金雞母能落實到高雄下金蛋，用誠實、謙卑的態度推動市政。

黨團總召陳美雅表示，招商引資是市民殷切期盼，期盼台積電這隻「金雞母」及相關產業落實到高雄投資，生下許多「金雞蛋」，要求陳市長勿讓招商成果淪為口號、市府團隊推動市政應「誠實以對」。

無黨團結聯盟黨團關切高雄水情及用電困境，議員陳善慧指出，產業園區陸續進駐，水電用量大增，市府應加速部署，增加產業投資信心，包括儲水、開發水資源建設及再生水廠、地下水庫等建設刻不容緩，市府應和中央通力合作，加速推動。

民進黨團指出，市府團隊去年12月25日上任至今120天成績斐然，市府連續兩年零舉債且具體還債，肯定市府財政紀律，針對藍營抨擊台積電投資改變製程，議員邱俊憲說，投資最怕外界干擾，市府及議會無權替跨國企業宣布產業佈局進度，強調民進黨團和市民將是陳市長最強後盾。

林智鴻說，台積電投資案不應是政治鬥爭的祭旗，否則反而阻礙高雄發展。張博洋籲協助國際大廠落腳高雄，不要唱衰影響企業投資信心，要求陳市府做足所有準備，另外，隨著各大產業園區設立，大量人流、車流、貨運流將進駐，市府應備妥配套措施。