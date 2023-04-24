走過疫情、努力進修 東港安泰醫院秘書獲全國模範勞工

五一勞動節將至，屏東縣政府今表揚模範勞工，東港安泰醫院醫務秘書張邑涵獲全國模範勞工，她在東港安泰醫院服務24年，從櫃檯工作做起，期間持續進修攻讀企管、社工相關學程，今年9月還要念社工研究所，疫情期間參與社區篩檢設立運作，她說，如今回想這是一段血淚史。

屏東縣府勞青處今表揚縣內模範勞工73人、身障模範勞工14名、移工26人。勞青處今年提報安泰醫院張邑涵、屏基護理之家越南籍移工偉文四，分別獲得全國模範勞工、優秀移工。

50歲張邑涵在東港安泰醫院服務24年，她原本念食品相關，進入醫院時一開始擔任櫃檯人員，接續擔任書記等職務，現為醫務秘書，她說，感謝院長、執行長一路栽培，給她很大發展空間，想學什麼都全力支持，工作之餘，她持續進修，完成企管學程、社工學程，今年9月要繼續念社工研究所，以所學回饋幫助民眾。

回想起疫情三年，張邑涵說，這是一段血淚史，東港安泰醫院是重度責任醫院，感謝疫情期間大家的參與，在琉球、東港海濱國小設置篩檢站，醫護人員穿著兔寶寶裝，滿身大汗，就算快虛脫了，也是休息一下繼續上陣。

越南籍偉文四在屏基護理之家服務9年，當年越南護理學校畢業後，來台工作至今，36歲的他是屏基護理之家最資深的外籍員工，當外籍同事遇到挫折或適應困難，會鼓勵他們勇氣、愛心，勇於面對挫折。

「喜歡台灣人的熱情、有禮貌」，偉文四說，在台灣工作體驗不同文化民情，更學會感恩，屏基護理之家是一個團隊，互相幫忙。這次獲模範移工殊榮，他淡淡的說，很高興也是一種壓力，父母親也期勉他，努力工作。