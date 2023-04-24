國民黨團送金雞母給陳其邁 民進黨團酸：公雞不會下蛋
高雄市議會今天進行市政報告，國民黨團質詢拿出「金雞母」、「金雞蛋」，質疑台積電來高雄什麼時候會下蛋？民進黨團大酸送金雞母是烏龍，拿出來的是不會下蛋的公雞，差之毫釐失之千里，雞蛋和雞屎也只有一字之差。
高雄市議會在市政報告後進行黨團質詢，台積電議題仍是焦點，國民黨一開場就端出「金雞母」、「金雞蛋」和「誠實豆沙包」，要求陳其邁把台積電這個金雞母及相關產業，落實到高雄投資，才能為高雄生下許多金雞蛋，不要喊出許多招商成果，卻淪為口號。
接下來質詢的民主進步黨團立即反擊。議員邱俊憲說，台積電是金雞母，還沒生蛋國民黨團就想趕走，包藏禍心；且國民黨團拿出的是公雞，怎麼生蛋？把大環境做好，民進黨團看好高雄、看好台灣，會成為市長最強後盾。
民進黨籍議員林智鴻說，國民黨團質疑設廠與否、不信製程消息、感嘆房價被套牢、批評高房價，「把民主殿堂當成是股東大會，是鬧劇一場」，陳其邁是市長、又不是台積電董事長，
台灣基進高雄市議員張博洋表示，從台積電要來高雄投資之初，經歷廠區動工到最近的製程變更，國民黨都是抱持「質疑」的態度，口說歡迎設廠，行為卻好似巴不得投資成為一場空。
張博洋酸，藍營議員的行為根本就是「生雞蛋沒，放雞屎有」，要送金雞母卻烏龍，拿出來的是看起來雞冠較大的公雞。提醒國民黨團要注意，會生蛋的是母雞，會一天到晚啼叫的是公雞，差之毫釐失之千里，雞蛋和雞屎也只有一字之差。
議員湯詠瑜關心演唱演唱會交通與經濟，問陳其邁是否會與網紅橋頭站長開個演唱會？陳其邁表示，把服務做到好，用智慧交通大數據協助紓解交通，廠商回饋很直接，高雄會有更多的演唱會。
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