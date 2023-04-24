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屏東YouBike今起增設東港站點、電動輔助自行車上線

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東公共自行車今年2月上線，今24日起首批電動輔助自行車（YouBike 2.0E） 50輛投入營運，另外站點服務範圍跨足東港鎮，初期新增7站點，擴大屏東公共自行車範圍。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東公共自行車今年2月上線，今24日起首批電動輔助自行車（YouBike 2.0E） 50輛投入營運，另外站點服務範圍跨足東港鎮，初期新增7站點，擴大屏東公共自行車範圍。圖／屏東縣府交旅處提供

屏東公共自行車今年2月上線，累積騎乘人數超過13萬人次，今24日起首批電動輔助自行車（YouBike 2.0E） 50輛投入營運，未來將投入300輛，至今年底享前30分鐘半價（10元）優惠。另外站點服務範圍除屏東市、潮州鎮外，也跨足東港鎮，初期新增7站點，擴大屏東公共自行車範圍。

屏縣府交旅處指出，今起投入營運電動輔助自行車（YouBike 2.0E），利用電力輔助讓民眾更省力，時速最高達25公里，超過時將停止電力輔助，車輛滿電時，平路最高距離可騎乘80公里，智慧車機有電量提醒，若騎乘中電量低於20%，車機螢幕會顯示盡速還車；若騎乘時電量低於5%，無電力輔助，但仍可正常騎乘、還車。

另YouBike 2.0E租借方式與既有的屏東YouBike 2.0相同，無須另外註冊且共用停車柱，若要確認YouBike 2.0E車輛出沒地點，可透過YouBike 2.0 APP查詢車輛即時資訊。

交旅處指出，YouBike2.0站點，除屏東市、潮州鎮外，新增東港鎮站點，東港鎮新增7站點，包括東琉線船運服務中心、光復成功路口、東港中山路立體停車場、鎮海公園、東光國小、東港鎮立圖書館及東港高中，東港鎮站點上線後，屏東縣站點達65站，公共自行車系統，能帶給東港鎮居民通勤、通學與到東港遊客有更便捷的低碳運具新選擇。

交旅處提醒，YouBike 2.0E費率與YouBike2.0不同，費率為前2小時每30分鐘20元，第3小時起每30分鐘40元，為鼓勵民眾多加騎乘，至今年底前YouBike2.0E享前30分鐘半價優惠，民眾自付10元，相關費率問題及借還車問題可至官網(https://www.youbike.com.tw/region/pthg/)查詢或歡迎撥打24小時客服專線08-8849-888。

YouBike 東港 YouBike 2.0

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