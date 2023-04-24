亡羊補牢！揮發空汙管制草案修正 環團：改善幅度不足

高雄市從北至南諸多行政區都有大型石化廠，產出的揮發性有機物汙染問題，長年影響周邊居民身心健康，中央針對「揮發性有機物空氣汙染管制及排放標準」草案修正，今天高雄市府環保局邀集環團、居民、業者共同集思討論。

近年來，臭氧造成的空汙問題日益嚴峻，「臭氧八小時」已躍升最常發生空品不良的指標汙染物。地球公民基金會表示，全國西半部縣市在此指標上均未符合空氣品質標準，其中，高雄與屏東的臭氧汙染問題尤其嚴重。

由於，空氣中揮發性有機物（VOCs）是影響臭氧濃度的關鍵原因之一，在高雄市為台灣石化業重鎮更是深受其害，如大社、仁武、前鎮、大寮、小港、林園等，都有大型的石化工廠盤據，數十年來，空汙有害物質，有些不僅發出異味，更嚴重傷害人體健康，使得鄰近的社區、學區的居民、學子深受其害。

「草案修正，僅是亡羊補牢！」地球公民基金會副執行長王敏玲指出，環保署修訂「揮發性有機物空氣汙染管制及排放標準」，雖對石化業石化廠中的廢氣燃燒塔、設備元件、儲槽等加嚴管制，但改革幅度仍顯不足。

綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文提出，如果環保署草案修正是「先求有，再求好」，曾認為，兩年間若空品分析監測技術改良，應對有害氣體增加項目監測，讓檢測有害物質能更加精確，應避免業者將數據美化的可能性。