要求市府掌握台積電投資期程 國民黨團送陳其邁金雞母

台積電投資高雄改變製程，國民黨團砲火隆隆。高雄市長陳其邁今上午在議會進行施政報告，國民黨團獻上金雞母、金雞蛋和誠實豆沙包，黨團總召陳美雅說，希望市長把台積電這個金雞母，以及相關產業落實到高雄投資，才能為高雄市民生下許多金雞蛋，不要喊出許多招商成果，卻淪為口號，創造更多優質就業機會才是市民朋友的期望。

陳美雅說，當市長喊出招商有成，期程為何？相關準備做好了嗎？希望官員們要誠實面對、回應所有市民期待。

陳其邁表示，市府尊重投資方，設廠進度應由台積電說明。大家關心水、電、交通、行政協助的問題，水的部分，台積電在環評已承諾使用再生水，楠梓、橋頭兩個再生水廠再加上自己的淨水再生設備，提供製程確定不成問題。

陳其邁說，電水供應部分，台積電與科學園區供電一樣，都是雙回路系統及自身的不斷電系統，過去高雄的供應用度是500億度電，只用了62%，所以供電也不成問題。交通部分，上星期與行政院、交通部溝通，因應整個廠區製程調整，包括聯外道路交通改善，原則上在楠梓交流道到未來的楠梓科學園區，會興建專用引道，確保交通運輸與環境衝擊降到最低。

國民黨議員陳玫娟說，台積電投資讓高雄產業轉型，大家樂觀其成，雖然為了加速整治，造成很多空汙及噪音，但為了只要產業升級、增加就業機會，大家充滿期待，只是政府宣布台積電設置7奈米和28奈米廠，一年後卻宣布延後，今年法說會後又宣布改為先進製程，一變再變，讓市民難接受，更充滿疑問與恐慌，到底台積電會不會來高雄設廠？

陳玫娟質疑，之前市府幫台積電說明要設28奈米廠、要在2024年量產，現在要改先進製程，內容是什麼，期程是什麼時候，是否遙遙無期？這就像男生追求女生，一追到手什麼都不知道，請市長一定要督促台積電腳步和期程，要做什麼市府要知道，找到政府與地方多贏方向，才是人民之福

陳其邁回應，台積電製程有變化，每天都跟他聯絡，但要尊重台積電，法說會之前不能說。

議員鍾易仲表示，台積電在法說會說，投資高雄計畫不變，但會拖延1年、3年還是10年，都是問號，不只市民對台積電來高雄投資非常關心，半導體上中下游更關心，期程耽誤了，廠商損失誰負責？當初投資人來投資，就是相信高市府拍胸幅保證，周邊房價漲了3、4成，結果台積電到高雄投資時間又不確定，被套牢了怎麼辦？

鍾易仲更說，上個月經發局長廖泰翔才說台積電投資不變，2024年營運，才一個月就被打臉，請問局長到底有沒有掌握？廖泰翔答詢表示，不論時間期程及內容，與國際大廠都有密切聯繫，鍾易仲打斷廖，「28奈米取消知道嗎？你是與總機聯繫嗎？」陳其邁接著回答，「每天市府都有聯繫，當然知道，只是不能說」。

議員黃紹庭則質疑，台積電暫緩7奈米、28奈米後，很多人被套牢，還有買不起房的年輕族群，他再度質疑陳其邁，到底是幾天前才知道台積電更改製程？陳表示，法說會前就知道，但要尊重台積電。

黃紹庭又問，28奈米不到高雄主要理由是什麼，是因為土地、水、供電或人才問題， 陳強調是海外市場需求，兩人還一度爭論28奈米廠是一般製程還是特殊製程。

黃紹庭說，台積電先進製程進來，有水電交通問題要解決，2026年任期到之前，到底何時準備要來？會不會量產？希望市長第一時間做掌握，不要到時又跑到海外設廠，陳其邁說，無法代替台積電答覆，市府會提供最好的協助。黃紹庭表示，希望市長不要讓市民畫餅充飢、望梅止渴，變成大餅市長，陳其邁停頓一秒後，僅能苦笑「謝謝議員指教」。

白喬茵表示，請市長留意側翼未來發言與風向，不要再說在野黨監督市政是在唱衰高雄，代議士有責任義務告訴民眾。