巨蛋商圈停電近9小時 陳其邁：配線老舊應儘速改善

高雄市左營區昨天下午5時34分無預警停電，造成巨蛋商圈523戶停電。經搶修在今天凌晨2時21分全數復電，部分用戶停電近9小時。市長陳其邁說，台電應儘速改善配線老舊問題。

高雄市長陳其邁今天在高雄市議會接受媒體聯訪，被問及台電停電近9小時，陳其邁說，台電停電的2大原因最常是因線路老舊、鳥獸入侵，台電應加緊腳步改善配線老舊問題。

陳其邁表示，這次停電已請行政暨國際處，包括消保官，搜集了解商家損失狀況，協助商家和台電協商，台電應投注更多資源讓配電更穩定。

巨蛋商圈昨晚停電適逢假日用餐尖峰時段，不少民眾、商家怨聲連連，有店家在網路上抱怨，食材準備腐壞了，也必須向顧客道歉不得不取消訂位。

台灣電力公司高雄區營業處發布訊息指出，昨天下午5時36分博愛二路、修明街、至聖路等一帶，共523戶停電，經派員現場搶修，在晚間8時11分先隔離故障點復電201戶，9時4分再縮小停電範圍，復電224戶。其餘98戶經漏夜搶修，在今天凌晨2時21分全數復電。

台電高雄區處調查事故原因，經查是地下電纜故障所致，因人孔降埋，搶修人員需開孔搶修才能更換電纜，過程較費時。昨天晚間緊急調度大型工程車、挖土機徹夜搶修，完成電纜重新佈放、送電。

台電高雄區處表示，這次停電造成民眾不便深感歉意，昨晚主管親自向商家一一道歉，日後將加強線路巡檢及汰換老舊設備，避免類似停電事件再度發生。