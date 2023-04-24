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高雄好玩卡登國際 觀光局攜手高捷與日本旅行NTA合作

聯合報／ 記者王慧瑛蔡容喬／高雄即時報導
高雄與日本有深厚連結的知名景點橋頭糖廠。圖／高雄市觀光局提供
高雄與日本有深厚連結的知名景點橋頭糖廠。圖／高雄市觀光局提供

高雄國際觀光再傳捷報！高雄市政府觀光局與高雄捷運公司合作接軌國際，日前邀請日本歷史最悠久的旅行社公司「日本旅行株式會社」（Nippon Travel Agency, NTA，以下簡稱「NTA」）洽談合作，三方針對「高雄好玩×TaKao逛逛卡」於日本代售、行銷宣傳等議題積極研商，初步取得共同推廣台日跨國觀光，並將於日本NTA官網及實體門市，強力宣傳高雄旅遊資訊。

觀光局長高閔琳說，日本是高雄非常重視的海外旅遊市場，日本NTA更是日本人出外旅遊時最常使用的旅遊服務平台，雙方合作模式，除了線上平台資源，亦可結合其在日本重要交通節點的實體門市，積極行銷高雄國際觀光，可望吸引更多日客前來高雄觀光旅遊，同時打響高雄觀光在日本的能見度。

高閔琳表示，此次和「日本旅行株式會社」交流合作，有兩個主要面向，一是積極爭取復飛日本航線，市府團隊正積極和中央、航空公司協調，爭取高雄與日本的航線航班復飛，方便日客來高雄，同時希望日本NTA公司積極送客，讓航空公司看見商機、增加航班；二是增加日客遊玩高雄的便利性，觀光局與高捷公司合作推出、最符合自由行旅客的「高雄好玩×TaKao逛逛卡」更是是此次會談重點。

三方將持續研商合作細節，日本NTA公司也評估在官網設置高雄旅遊專區，有助於高雄觀光在日本的宣傳進展。此外，NTA公司後續也將派員考察高雄觀光景點與產品，日本學校修學旅行、日本企業海外MICE旅遊、LONG STAY銀髮族旅遊、暖冬遊高雄等，也將是未來與觀光局合作推展的項目重點。

日本旅行株式會社成立迄今已117年，是日本最具歷史及第二大旅行社，其母公司為西日本旅客鐵道，簡稱JR西日本或JR West，是日本7間JR鐵路公司之一，擁有鐵道商店和飯店禮品店等通路。

高雄捷運公司總經理王亞洲說明，高捷公司與日本旅行公司，前於2019年簽署觀光交流合作備忘錄後，因疫情影響先暫停，直到今年國境開放後，再重啟合作契機。此次由日本NTA公司秋山取締役率隊走訪高雄2天1夜踩線，實際體驗高雄好玩卡產品更是讚不絕口，也讓高捷公司將高雄好玩卡推廣到日本市場更具信心；後續高捷將與高雄市觀光局更密切合作、資源共享，共同將高雄觀光行銷到日本市場。

高閔琳指出，日本是高雄前三大國際客源，兩地歷史文化連結久遠深厚，像橋頭糖廠的吉照故里茶道院、金馬賓館、打狗英國領事館、武德殿、哈瑪星、逍遙園等景點，還有許多道地的小吃美食、米其林推薦餐廳等，都深受日客喜愛。觀光局首次嘗試與日本專業的旅行社合作，盼藉助該公司廣大的線上及線下通路，推出更多異業跨界資源的整合行銷方案，打響高雄國際觀光在日本地區的品牌知名度，吸引更多日本遊客走訪高雄。

高雄市觀光局、高雄捷運公司接軌國際，與日本歷史最悠久的旅行社公司「日本旅行株式會社」洽談合作，三方後續將以高雄好玩卡產品作為推動媒介。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局、高雄捷運公司接軌國際，與日本歷史最悠久的旅行社公司「日本旅行株式會社」洽談合作，三方後續將以高雄好玩卡產品作為推動媒介。圖／高雄市觀光局提供
高雄壽山動物園是親子最愛的路線之一。圖／高雄市觀光局提供
高雄壽山動物園是親子最愛的路線之一。圖／高雄市觀光局提供
高雄與日本有深厚連結的知名景點逍遙園。圖／高雄市觀光局提供
高雄與日本有深厚連結的知名景點逍遙園。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局長高閔琳（左四）與日本旅行株式會社秋山取締役（右四）、高捷總經理王亞洲（右三），締結三方合作默契。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局長高閔琳（左四）與日本旅行株式會社秋山取締役（右四）、高捷總經理王亞洲（右三），締結三方合作默契。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局長高閔琳（左二）歡迎日本旅行株式會社秋山取締役（左三）等一行人造訪高雄。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局長高閔琳（左二）歡迎日本旅行株式會社秋山取締役（左三）等一行人造訪高雄。圖／高雄市觀光局提供
高雄與日本有深厚連結的知名景點新濱驛前（舊三和銀行）。圖／高雄市觀光局提供
高雄與日本有深厚連結的知名景點新濱驛前（舊三和銀行）。圖／高雄市觀光局提供
NTA派員走訪高雄與日本有歷史連結的景點橋頭糖廠。圖／高雄市觀光局提供
NTA派員走訪高雄與日本有歷史連結的景點橋頭糖廠。圖／高雄市觀光局提供

日本 觀光局 高捷

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