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抗旱水井新增水源 高雄5月底前不會進入紅燈分區供水

聯合報／ 記者徐如宜蔡容喬／高雄即時報導
高雄市長陳其邁報告水情，宣布高雄五月底前不會進入紅燈分區供水。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁報告水情，宣布高雄五月底前不會進入紅燈分區供水。記者徐如宜／攝影

高雄市議會今天定期大會，進行市長施政報告與質詢。市長陳其邁首先報告水情，宣布高雄五月底前不會進入紅燈分區供水。

高雄地區近日只有短暫降雨，水庫未能解渴，觀音湖還是乾涸龜裂，陳其邁表示，在節流配水、開發水源雙管齊下，3月底轉橙燈減量供水；原每日145萬供水，橙燈後，減量至每日136萬噸，每日節省自來水9萬噸。

陳其邁說，高屏溪川流量稍微增加，水源部分，高屏溪取伏流水加上地下水，以及阿公店、澄清湖、鳳山水庫，水量雖然不足；但另外大泉淨水廠抗旱水井、高雄溪兩岸抗旱水井，增加25萬噸；鳳山及臨海再生水、興達電廠緊急海淡機組，可增加2.8萬噸。

陳其邁表示，112年新增水源每日28萬噸，所以五月底前不進入紅燈分區供水。

陳其邁 高屏溪 抗旱

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