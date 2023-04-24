噁！高雄阿公店溪疑浮油漬1公里長 死魚臭味熏天惹民怨

高雄市岡山區日前有民眾發現在仁壽橋到河華橋一帶，疑似有油漬大量浮現水面上，造成下方魚群無法吸到氧氣而陸續死亡，魚屍沉浮在水面上日漸散發出惡臭味，讓附近居民感到噁心不適，且水汙染情況綿延1公里遠；對此，高雄市府環保局指出，已派員調查釐清。

前天高雄阿公店溪流於岡山區仁壽橋到河華橋一帶河道上，疑似不明汙染源在水面上，造成該區魚群大量死亡，空氣中瀰漫著屍臭以及難以形容的噁心異味，附近居民看著整條河道受到汙染，氣得在臉書上大罵「太缺公德!」盼有關單位找出污染源頭。