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噁！高雄阿公店溪疑浮油漬1公里長 死魚臭味熏天惹民怨
高雄市岡山區日前有民眾發現在仁壽橋到河華橋一帶，疑似有油漬大量浮現水面上，造成下方魚群無法吸到氧氣而陸續死亡，魚屍沉浮在水面上日漸散發出惡臭味，讓附近居民感到噁心不適，且水汙染情況綿延1公里遠；對此，高雄市府環保局指出，已派員調查釐清。
前天高雄阿公店溪流於岡山區仁壽橋到河華橋一帶河道上，疑似不明汙染源在水面上，造成該區魚群大量死亡，空氣中瀰漫著屍臭以及難以形容的噁心異味，附近居民看著整條河道受到汙染，氣得在臉書上大罵「太缺公德!」盼有關單位找出污染源頭。
據民眾指稱，該段污染源至少綿延1公里遠，高雄市府環保局指出，當天前往現場勘查，的確有看到水面混濁，暫無法判定是何種汙染源，環保局說明，近來高雄少有降雨，致使河床水道水量大減，在缺水的情況下，水質變差魚群也容易出現大量死亡的情況，至於是否真為不肖業者排放汙染源，仍須進一步釐清調查。
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