佛陀紀念館與大英圖書館 續簽合作備忘錄
佛光山佛陀紀念館與大英圖書館再度攜手，吸引各國外賓前來參訪，4月21日由大英圖書館執行長Roly Keating爵士與佛陀紀念館館長如常法師正式簽署合作備忘錄，除分享資源和促進文化交流外，佛陀紀念館說明，再度和大英圖書館合作，為推進有關佛教文化的藏品的知識和相互理解。
在2018年，佛光山佛陀紀念館與大英圖書館簽署一份為期三年合作備忘錄，其中包括在數位技術、資源方面分享技能和專業知識以及共同合作舉辦展覽。當時，佛陀紀念館團隊多次訪問大英圖書館，深入了解了大英圖書館的運營和數位技術。
佛光山捐贈重要佛教文獻給大英圖書館，如《佛光大藏經》、中英文版的《世界佛教美術圖說大辭典》以及《佛光大辭典》增訂版。在合作期間，佛光山借出部分典藏，如星雲大師的書法作品於大英圖書館的「佛教」特展（2019-2020）展出，如常法師為特展的顧問委員之一。
作為英國的國家圖書館和世界上最大的研究圖書館之一，大英圖書館擁有超過1.7億件藏品，包括來自世界各地各種佛教傳統的書籍、手稿、藝術品和音樂等。其藏品涵蓋了從早期佛教經典到現代學術著作的各種內容，為學者和公眾提供了寶貴的資源。通過大英圖書館的數位技術，這些藏品在現場和網路上讓研究者和愛好者更為方便可得。
上周五，佛陀紀念館與大英圖書館再度攜手，現場見證重要貴賓有佛光山常務副住持慧傳法師、佛光大學董事長慈惠法師、國際佛光會署理會長慈容法師、佛光山人間佛教研究院院長妙凡法師，國家圖書館曾淑賢館長等，此為國際跨界簽署合作歷史性的一刻。
大英圖書館是英國的國家圖書館，為所有人提供服務。圖書館的根源可以追溯到幾個世紀以前，其目標是收集今天、明天以及未來英國出版的一切，每天都在不斷擴大藏品。由圖書館信任的專家們管理著這些藏品，並將其對所有人開放，以激發新的發現和想法，幫助人們做出不可思議的事情。
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