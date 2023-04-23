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用餐時段大停電！高雄漢神商圈業者哀聲連連 台電找到故障原因

聯合報／ 記者古和純石秀華／高雄即時報導
高雄漢神巨蛋商圈523戶停電，位於鼓山區博愛路與明華路口的阿榮海產店客人只能乾瞪眼。圖／讀者提供
高雄漢神巨蛋商圈523戶停電，位於鼓山區博愛路與明華路口的阿榮海產店客人只能乾瞪眼。圖／讀者提供

高雄市精華鬧區漢神巨蛋商圈今天傍晚接近用餐時間發生停電意外，適逢周末假日人潮眾多，不少餐廳店家漆黑一片根本無法上菜，只能頻頻向客人致歉，還有客人走進店裡準備用餐，一發現停電乾脆轉頭就走，讓業者哀嘆，廚房無法作業，訂單只能無奈取消，台電晚間找到故障原因，研判是地下電纜故障造成。

高雄又傳停電！位於漢神巨蛋百貨商圈周圍的博愛二路、修明街、至聖路等一帶，今天傍晚5時36分許，突然停電，台電表示，共有523戶受影響。

位於鼓山區博愛路與明華路口的阿榮海產店，假日人潮多，停電後，店內一片漆黑，滿桌的客人等著菜上桌，只能無奈乾瞪眼、滑手機、聊天打發時間。

不少位在停電區域的餐廳業者哀嘆，適逢假日用餐的尖峰時段卻發生停電，店裡一片漆黑，廚房無法作業，無法上菜，只能不斷跟顧客道歉，還有客人走進店裡要用餐，看到餐廳停電立刻調頭就走了。

台電高雄區營業處表示，經動員人力查修，已陸續恢復供電，仍有98戶停電，仍在搶修中。

高雄漢神巨蛋商圈周圍今傍晚傳出停電，台電指523戶受影響。圖／讀者提供
高雄漢神巨蛋商圈周圍今傍晚傳出停電，台電指523戶受影響。圖／讀者提供

停電 餐廳 台電 高雄市

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