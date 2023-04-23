高雄漢神商圈523戶停電！餐廳業者一片哀嚎 台電：故障原因正在查修

高雄市左營博愛二路的漢神百貨精華商圈，今天晚間5時30分許，博愛二路、修明街、至聖路等一帶，共有523戶停電，台電高雄區營業處已派員進行查修，並在6時40分全數復電，不過，適逢周末假日鬧區人潮眾多，讓不少民眾虛驚一場。

據警方指出，下午有民眾通報在博愛二路、修明街、至聖路等一帶漆黑一片，甚至連紅綠燈號誌系統也因此停擺，造成短時間交通混亂，但原本警方派遣警網到路口指揮交通，台電已搶修完成恢復供電，因此無交管指揮狀況。

【中央社／高雄23日電】

高雄市左營區今天晚間5時34分無預警停電，造成博愛二路、修明街、至聖路一帶523戶停電；停電區域位於左營鬧區，不少餐廳業者哀嚎一片，還有民眾使用手機的手電筒照亮用餐。

台灣電力公司高雄區營業處在晚間6時45分發布訊息指出，經立即派員搶修，已於6時40分全數復電。

但有民眾反映，位於博愛二路、明華路口的阿榮海鮮鵝肉餐廳在晚間7時許仍一片漆黑，連街上路燈、紅綠燈都沒亮。

不少餐廳業者在網路上嘆，適逢用餐尖峰時段卻發生停電，只能不斷跟顧客道歉，晚上訂位都得取消。

市民陳先生告訴中央社記者，本來已預約7時左右要到左營區髮廊剪髮，但突然停電，店家也無法營業只好取消；行經明華路時看到阿榮海鮮餐廳內有民眾使用手電筒用餐，也有不少餐廳顧客跑到街上。

台電高雄區處表示，晚間5時許的停電狀況，經搶修已先隔離故障點，並試送復電良好；但後續仍有部份用戶仍無電，台電正查明故障原因中。