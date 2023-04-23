高雄原住民故事館多功能啟用 部落大學即日起報名開課

高雄市原住民故事館「TAKAO部落之心」今天開館啟用，同時舉行部落大學開學典禮，市長陳其邁與中央原民會主委夷將‧拔路兒及立委伍麗華、邱議瑩等人出席開館祈福儀式，由陳其邁為部落大學教師頒發聘書，象徵部落大學與故事館成功啟航。

「前鎮小港區的都市原住民不少，光是前鎮區就有2千多人！」陳其邁指出，原住民故事館重新啟用，總共編列逾6300萬預算進行整修，中央補助4400萬，除改善漏水、地質基樁、地板鋪設，包含開辦部落大學，駁二原駁館創作移展設置，並增設有長照、就業服務等多功能公共服務。

夷將‧拔路兒指出，中央編列預算協助高雄得力於在地立委伍麗華、邱議瑩的支持，雖然邱議瑩並非原民籍身分，但對於原民建設默默給予協助。「市長把重要的Ｃ位留給了頭目！」伍麗華指出，高市府重視原住民族人，從市長不禁意流露的小細節就可看出端倪。

「TAKAO部落之心 TA-TA-MALINGAD」為阿美族語，意指啟航了。高市府原民會指出，原住民故事館「TAKAO部落之心」最大特色亮點為地下一樓的數位學習中心，規劃圖書區、兒童射箭場及AR-VR體驗區，提供老幼共學使用，其中的藏書為原住民書籍，也透過AR-VR互動式體驗，讓大家學習原住民族文化。

此外，為活化利用空間，故事館提供原住民族部落大學、族語推廣人員、原住民就業服務據點等進駐使用，周邊還有原住民聚會所及原住民主題公園，亦可提供給原住民團體或附近里鄰租借舉辦活動。