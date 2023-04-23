畜犬聯盟亞非大洋洲區域年會冠軍犬展 台灣犬成焦點

世界級的毛孩比賽「2023國際畜犬聯盟亞洲、非洲、大洋洲區域年會美容師世界挑戰賽暨冠軍犬展」，吸引20個國家、7百多隻名犬報名，今天在高雄展覽館閉幕，會旗交接給下屆承辦日本。

由台灣畜犬協會主辦的這場挑戰賽及冠軍犬展，為期5天，並有世界級美容師大賽，各國好手、裁判和喜愛毛小孩的民眾，擠滿會場。泰皇犬、巴仙吉犬、哈士奇、博美犬、黃金獵犬、拉不拉多、美國可卡、薩摩耶犬等各式名犬，昂首闊步接受評量。

俗稱台灣土狗的「台灣犬」，也成為現場焦點。2001年在印度舉行的「亞洲畜犬聯盟（AKU）」年會中，正式承認「台灣犬」為新犬種；2004年「世界畜犬聯盟（FCI）」理事會通過台灣犬的犬種認定，預計經過新犬種認定必經的10年觀察期後，2015通過FCI表決正名「台灣犬」。台灣犬的特徵是三角頭部、杏仁眼、細尖耳和鐮刀尾。

高雄市副市長羅達生表示，這場國內規模最大的寵物嘉年華，免費開放民眾入場，希望讓全世界看到高雄市對於友善動物的用心及成果。高雄是尊重生命、友善動物的城市，為提升毛孩福利，目前高雄認證的動物友善空間有126處，涵蓋餐飲、旅館、百貨、零售、交通運輸業等，市府將持續擴大招募業者加入。

羅達生說，高市府已提升動物保護協調會報層級，整合各局處的力量，共同推動動物保護政策；並成立跨局處的動保諮詢小組，增加動檢員人力、強化相關辦案能力，並與動保團體合作，公私協力維護動物生命權。