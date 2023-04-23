快訊

新店摩鐵命案／兩女死者為未成年 疑開毒品趴用藥過量

屏東市路燈漏電竄進家戶 居民洗澡、洗碗都觸電

原物料漲太兇！彰化排隊名店「阿三肉圓」調漲5元，貢丸湯改為蝦丸湯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

畜犬聯盟亞非大洋洲區域年會冠軍犬展 台灣犬成焦點

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「2023國際畜犬聯盟亞洲、非洲、大洋洲區域年會美容師世界挑戰賽暨冠軍犬展」在高雄展覽館舉行，俗稱台灣土狗的「台灣犬」成為會場焦點。記者徐如宜／攝影
「2023國際畜犬聯盟亞洲、非洲、大洋洲區域年會美容師世界挑戰賽暨冠軍犬展」在高雄展覽館舉行，俗稱台灣土狗的「台灣犬」成為會場焦點。記者徐如宜／攝影

世界級的毛孩比賽「2023國際畜犬聯盟亞洲、非洲、大洋洲區域年會美容師世界挑戰賽暨冠軍犬展」，吸引20個國家、7百多隻名犬報名，今天在高雄展覽館閉幕，會旗交接給下屆承辦日本

由台灣畜犬協會主辦的這場挑戰賽及冠軍犬展，為期5天，並有世界級美容師大賽，各國好手、裁判和喜愛毛小孩的民眾，擠滿會場。泰皇犬、巴仙吉犬、哈士奇、博美犬、黃金獵犬、拉不拉多、美國可卡、薩摩耶犬等各式名犬，昂首闊步接受評量。

俗稱台灣土狗的「台灣犬」，也成為現場焦點。2001年在印度舉行的「亞洲畜犬聯盟（AKU）」年會中，正式承認「台灣犬」為新犬種；2004年「世界畜犬聯盟（FCI）」理事會通過台灣犬的犬種認定，預計經過新犬種認定必經的10年觀察期後，2015通過FCI表決正名「台灣犬」。台灣犬的特徵是三角頭部、杏仁眼、細尖耳和鐮刀尾。

高雄市副市長羅達生表示，這場國內規模最大的寵物嘉年華，免費開放民眾入場，希望讓全世界看到高雄市對於友善動物的用心及成果。高雄是尊重生命、友善動物的城市，為提升毛孩福利，目前高雄認證的動物友善空間有126處，涵蓋餐飲、旅館、百貨、零售、交通運輸業等，市府將持續擴大招募業者加入。

羅達生說，高市府已提升動物保護協調會報層級，整合各局處的力量，共同推動動物保護政策；並成立跨局處的動保諮詢小組，增加動檢員人力、強化相關辦案能力，並與動保團體合作，公私協力維護動物生命權。

來自世界各地近500位選手參加世界盃寵物美容競賽，還有受新冠疫情影響，睽違三年再次舉辦的大型犬展，有3600隻犬參展。台灣畜犬協會理事長薛瑞銘將會旗交給日本畜犬協會會長Satoshi Bessho，下屆國際畜犬聯盟亞洲、非洲、大洋洲區域年會將在日本舉辦。

「2023國際畜犬聯盟亞洲、非洲、大洋洲區域年會美容師世界挑戰賽暨冠軍犬展」在高雄展覽館舉行，俗稱台灣土狗的「台灣犬」成為會場焦點。記者徐如宜／攝影
「2023國際畜犬聯盟亞洲、非洲、大洋洲區域年會美容師世界挑戰賽暨冠軍犬展」在高雄展覽館舉行，俗稱台灣土狗的「台灣犬」成為會場焦點。記者徐如宜／攝影
俗稱台灣土狗的「台灣犬」，特徵為三角頭部、杏仁眼、細尖耳和鐮刀尾。記者徐如宜／攝影
俗稱台灣土狗的「台灣犬」，特徵為三角頭部、杏仁眼、細尖耳和鐮刀尾。記者徐如宜／攝影
「2023國際畜犬聯盟亞洲、非洲、大洋洲區域年會美容師世界挑戰賽暨冠軍犬展」在高雄展覽館舉行。記者徐如宜／攝影
「2023國際畜犬聯盟亞洲、非洲、大洋洲區域年會美容師世界挑戰賽暨冠軍犬展」在高雄展覽館舉行。記者徐如宜／攝影
「2023國際畜犬聯盟亞洲、非洲、大洋洲區域年會美容師世界挑戰賽暨冠軍犬展」在高雄展覽館舉行。記者徐如宜／攝影
「2023國際畜犬聯盟亞洲、非洲、大洋洲區域年會美容師世界挑戰賽暨冠軍犬展」在高雄展覽館舉行。記者徐如宜／攝影
「2023國際畜犬聯盟亞洲、非洲、大洋洲區域年會美容師世界挑戰賽暨冠軍犬展」在高雄展覽館舉行。記者徐如宜／攝影
「2023國際畜犬聯盟亞洲、非洲、大洋洲區域年會美容師世界挑戰賽暨冠軍犬展」在高雄展覽館舉行。記者徐如宜／攝影

日本 寵物

延伸閱讀

若解放軍攻台！薛瑞福：美國有4大理由保衛台灣

鴻海進駐、招商近豐收期 高市府團隊「惦惦吃三碗公」

外交低氣壓時刻 另一邦交國來高雄贈書表力挺

柴柴超怕梳毛爆哭哀嚎！美容師祭出「符咒封印」音量大降80％

相關新聞

畜犬聯盟亞非大洋洲區域年會冠軍犬展 台灣犬成焦點

世界級的毛孩比賽「2023國際畜犬聯盟亞洲、非洲、大洋洲區域年會美容師世界挑戰賽暨冠軍犬展」，吸引20個國家、7百多隻名...

裝置藝術為觀光加分 想要不變調 後續維管挑戰大

台東縣政府為帶動南迴觀光發展，2018年以來共花費3200萬元辦理「南方以南」南迴藝術季計畫，結合太麻里、金峰、大武及達...

澎湖南方四島下水要報備 民團：無助於遊客安全

海洋國家公園管理處日前修正公告澎湖南方四島國家公園水域遊憩活動規範，規定4月1日起原先可進行水上活動的一般管制區及海域遊...

未來感銀灰色鯨魚棲息！高雄港旅運中心成觀海新地標

高雄再添一座新地標！遠看宛如巨型鯨魚棲息港灣的「高雄港旅運中心」，就座落於輕軌「旅運中心（C9）」站旁，是國內唯一全3D曲面帷幕永續綠建築，銀灰色流線型外觀充滿未來科技感。

屏東家扶寄養家庭他們21年照顧19名寄養童獲衛福部表揚

屏東家扶寄養家庭彭湘明、陳錦平夫妻在屏東家扶擔任寄養家庭21年，照顧19名寄養童，今年獲衛福部表揚績優寄養家庭。其中小女...

演唱會延長嗨 「加食延暢」體驗最海派續攤

High唱完三天三夜，還意猶未盡嗎？高市府推出最海派的續攤活動─「加食延暢」，邀請歌迷看演唱會歡騰過後，憑演唱會票根，繼續續攤！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦