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裝置藝術為觀光加分 想要不變調 後續維管挑戰大

聯合報／ 記者尤聰光潘欣中古和純王慧瑛／連線即時報導
以空橋型式跨越屏東恆春國中操場、LED入夜後燈閃閃發光的「漂浮城牆」，曾獲2013年建築園冶獎，縣府移交恆春鎮公所經營管理後卻變了調。記者潘欣中／攝影
以空橋型式跨越屏東恆春國中操場、LED入夜後燈閃閃發光的「漂浮城牆」，曾獲2013年建築園冶獎，縣府移交恆春鎮公所經營管理後卻變了調。記者潘欣中／攝影

台東縣政府為帶動南迴觀光發展，2018年以來共花費3200萬元辦理「南方以南」南迴藝術季計畫，結合太麻里、金峰、大武及達仁等4鄉鎮，邀集國內外藝術家與當地溝通後，創作地景裝置藝術品，4年來共創作逾30件作品，創造不少打卡新亮點，這些裝置藝術卻有「曇花一現」隱憂，接連發生遊客不慎受傷意外，安全性也倍受關注。

今年2月初，幾名外籍青年把高雄旗津著名裝置藝術「黃金海韻－海珍珠」當競技滑坡場，騎乘越野單車從遠處加速飆上貝殼牆，再轉向滑溜下來競逐遊戲，造成巨大聲響引人圍觀，有看不下去的民眾上前制止，這群年輕人才悻悻然離去。高雄市觀光局坦言，要查出外國人身分不容易，警方目前還沒查到，幸好刮痕不嚴重，觀光局會先透過年度費用找專業廠商來修繕，警方也有加強巡邏維護。

2008年國片「海角七號」爆紅，屏東恆春鎮掀起一股追星觀光熱潮，縣府隔年以恆春鎮為核心打造獨特的品牌印象，提出以綠建築或生態工法的創新、再生旅遊據點，從全國23個縣市提案中脫穎而出，當年是南台灣唯一獲得交通部3億元補助縣市；相關建設中最亮眼的是以空橋型式跨越恆春國中操場、LED入夜後燈閃閃發光的「漂浮城牆」，曾獲2013年建築園冶獎，但縣府移交恆春鎮公所經營管理後卻變了調。

「漂浮城牆」為了與舊城牆區隔出新舊建設的時代感，矩形交錯的格柵與舊城牆磚石疊砌意象相呼應，並保持輕量化視覺感，夜間LED燈閃閃發光，曾為古城觀光增加新亮點和話題性。地方人士說，9年多前燈具陸續損壞後就開始熄燈，人夜後一片漆黑，沒人敢去，優雅美麗的超大型地景藝術，只是「曇花一現」，現已變得老舊，縱有好的公共設施卻無完善的管理維護，讓人失望。恆春鎮公所說，後續電費和保養維修經費，非公所能力所及，還是要靠上級協助。

屏東恆春半島每年10月至隔年3月吹起落山風，強風威力有時堪比輕颱，也是半島傳統的旅遊淡季，縣府反向思考，將惱人的惡劣天候化為藝術元素，連續4年在車城鄉海口港舉辦「落山風藝術季」，邀國內外知名藝術家在海邊創作大型風動地景藝術、辦實境舞台表演，並將閒置的候船室活化為看海美術館，每年冬季吸引數萬遊客造訪，縣府也精選適合的裝置藝術留在現地，成為打卡景點。

「原地保留的裝置藝術，金屬材質優先，耐用度很重要！」屏東縣政府觀光傳播暨國際事務處長陸鄞鳳蘭說，藝術家每年創作的大型風動地景藝術，能原地保留最好，不僅吸睛，也能讓遊客重溫「落山風藝術季」時的感動，開放場域首重安全，選擇保留的作品經評估是要耐能抗風雨和日曬高溫材質，遊客無法攀坐也難被破壞，駐地工作人員會定期巡查，以確保遊憩品質。

「活動落幕後，接續的經營管理，是維繫人氣的要務！」縣府交通旅遊處長黃國維說，每年冬季開辦的屏東縣四重溪溫泉觀光季，縣府斥資億元整建溫泉公園並打造夢幻浪漫的燈毯夜景，成為人氣景點，往年熄燈後人潮跟著散去，現地保留的各式裝置藝術，因無人看管，常遭破壞，縣府今年以委外方式持續經營，業者引進的水豚區改收費參觀並做好環境維護，人氣不墜，創造多贏局面。

台東縣政府文化處長李吉崇表示，辦理南迴藝術主要目的施希望透過藝術下鄉，實現在地藝文觀光化，進而帶動鄉鎮觀光發展，統計南迴藝術季舉辦4年來，吸引超過3萬人次的遊客到訪，人潮多了，對裝置藝術作品就會有程度的損壞。除了針對作品周圍設置相關說明規範提醒民眾，也定期在作品保固範圍內進行維護，活動結束作品會留在原地，並由公所保管。若公所維管有困難，可向縣府提出相關需求，不會將作品放任不管。

屏東落山風藝術季原地保留的風動裝置藝術，挑選金屬材質作品，遊客無法攀坐，也較難被破壞。記者潘欣中／攝影
屏東落山風藝術季原地保留的風動裝置藝術，挑選金屬材質作品，遊客無法攀坐，也較難被破壞。記者潘欣中／攝影
屏東落山風藝術季原地保留的風動裝置藝術，挑選金屬材質作品，遊客無法攀坐，也較難被破壞。記者潘欣中／攝影
屏東落山風藝術季原地保留的風動裝置藝術，挑選金屬材質作品，遊客無法攀坐，也較難被破壞。記者潘欣中／攝影
屏東落山風藝術季原地保留的風動裝置藝術，挑選金屬材質作品，遊客無法攀坐，也較難被破壞。記者潘欣中／攝影
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高雄旗津公園裝置藝術「海珍珠」，是亞洲最大貝殼裝置藝術，今年2月間有單車極限運動玩家將海珍珠當競技場，飆車炫技，海珍珠作品遭刮傷。圖／讀者提供
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今年3月間，一名高雄女遊客到台東大武鄉遊玩，疑未發現「通往天堂的階梯」裝置藝術旁的告示牌，欲爬上天梯拍照時，梯子突然應聲斷裂倒塌，女遊客摔傷頭部送醫，縣府第一時間到場拉起封鎖線。本報資料照片
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裝置藝術 屏東縣政府 恆春

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