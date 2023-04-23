澎湖南方四島下水要報備 民團：無助於遊客安全

海洋國家公園管理處日前修正公告澎湖南方四島國家公園水域遊憩活動規範，規定4月1日起原先可進行水上活動的一般管制區及海域遊憩區須事先申請，引發台灣開放水域聯盟（簡稱開水聯盟）不滿，質疑該公告違反行政院向海致敬政策方向，並在公共政策網路參與平台發起相關連署，籲請海管處再行研議。

開水聯盟連署因涉及多項山海開放議題，4月10日截止後並未突破連署門檻。不過據了解，管理處3月底再度召開說明會聽取地方業者、居民及各方意見後，已進行調整，新納入的海域一般管制區及海域遊憩區申請，由核可制改為報備制，至於海域特別景觀區，則維持申請許可後才能進入從事水域活動。4月新制實施以來，針對未申請零星遊客採取勸導，並要求以手機填單補申請報備，目前尚未開出罰單。

「一個連海邊踏浪游泳都要事先申請的海洋國家公園，大家還會想去嗎？」該連署內容指出，海洋國家公園應該引導國民去認識海洋，推動讓國民學習保護生態及安全親海，怎麼現在反而開倒車？台灣不能只有海鮮文化、沒有海洋文化！

海洋國家公園管理處處長徐韶良解釋，目前遊憩區跟一般管制區，原則上都採取報備同意制，「這樣才能知道有多少遊客從事水域活動」，至於保留區及生態保護區，才會有較嚴格規範。

徐韶良表示，這項作法是去年與在地遊憩業者、社區居民座談時，地方認為外地遊客在有珊瑚分布的一般區域下水難以勸導，希望一併納入管理，讓遊客進一步了解海洋環境特性與規定，等於在申請報備同時，也向遊客行前說明。觀察目前申請狀況，申請從事水域遊憩活動者，一天最多兩三百人，仍以水域遊憩業者及團體事前活動申請居多，另外，社區旅遊服務工作者及浮潛業者也會協助遊客申請；一開始實施時的確有聽到一些疑慮，不過進行調整修正後，實施到目前為止，還算順利。

水域管理的開放及限制挑戰不小，相關配套如何做到位更是成敗關鍵。開水聯盟召集人李元治表示，依據國家公園法，陸上遊客行走路線須依現有路徑，但以國家公園現有人力，根本難以管制，同樣規定放到海域內，更難以執行，澎湖南方四島國家公園此次公告修正管制範圍後，才將申請許可制降為報備制，根本綁手綁腳，美其名是保育環境並掌控遊客人數，但實際面沒有改變，對遊客安全也沒有太大幫助。

反觀高雄市持續推動「還河於民」開放水域政策，3月底公告愛河灣開放民眾經實名登記後，即可在港區從事立式划槳SUP、獨木舟、泛舟艇等非動力水上遊憩活動，頗受水域開放團體肯定，「政府願意做的話，動作就很快！」不過李元治觀察，目前在愛河水域，仍有救生員搭艇戒護水上活動安全，他認為這就像路上開車還要帶著醫護人員，有點畫蛇添足；依照水域遊憩活動管理辦法，穿救生衣、備好哨子或通訊器材，都有明文規定，全國有這麼大水域，與其要求救生員，不如要求民眾學習如何保護自己。

觀察近幾年水域開放觀念的演變，李元治說，該聯盟推動精神是自由開放人民下水、做足水上活動教育、安全自負，但各縣市至今仍各唱各的調，經常與小主管或基層公務員交手，大多是採取禁止或拖延手段，有的則願逐步開放，以近年來高雄愛河為例，從過去下去愛河划船要繳保證金，還要場地使用費，現在由市長親自操刀，連港區都開放了，創下先例成為表率，水域活動開放更能妝點愛河景色，「可以說對的時間碰到對的人」。整體而言，愛河朝向開放後，會有更多民眾關心垃圾、汙水排放等問題，透過水上活動，生態團體更會進一步關注水域環境，促使整體水質提升。

至於澎湖南方四島報備新制，李元治坦言，南方四島的確有隱藏性風險，像要到東嶼坪附近的海底薰衣草森林，陸上路徑年久失修，還有許多水井未圍起，遊客安全堪慮，但自由行遊客申請後沒有發給無線電等設備，安全仍是一大問題；另同樣位於此次連署範疇的台江國家公園，內海安全係數高，卻要求無動力水域遊憩活動必須申請核可，僅付費給載客業者才能搭船，這也不符水域開放精神。