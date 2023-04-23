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屏東家扶寄養家庭他們21年照顧19名寄養童獲衛福部表揚

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東家扶寄養家庭彭湘明（左）、陳錦平夫妻，擔任寄養家庭21年，照顧19名寄養童，今年獲衛福部表揚績優寄養家庭。圖／屏東家扶中心提供
屏東家扶寄養家庭彭湘明（左）、陳錦平夫妻，擔任寄養家庭21年，照顧19名寄養童，今年獲衛福部表揚績優寄養家庭。圖／屏東家扶中心提供

屏東家扶寄養家庭彭湘明、陳錦平夫妻在屏東家扶擔任寄養家庭21年，照顧19名寄養童，今年獲衛福部表揚績優寄養家庭。其中小女兒因從小與寄養童一同成長，看到父母親辛勞與寄養童需求，主動攻讀醫療領域兒童身心及復健科，在醫院擔任語言治療師，為有需要的孩童付出專業能力。

彭湘明、陳錦平夫妻，育有一對兒女，21年來從未拒絕照顧寄養童，屏東家扶指出，他們照顧的寄養童有腦傷、中度智能障礙、唇額裂、過動症、發展遲緩、癲癇、熱衰竭體質的孩子，困難高需求的孩子，未讓兩人退卻，看到無私的愛與偉大。

57歲寄養媽媽陳錦平說，自己的孩子是托保母照顧而認識寄養服務，後來與丈夫討論後決定辭掉工作，專職家庭主婦照顧子女，並參加寄養家庭訓練，增加親職知能。

陳錦平說，面對肌力不足遲緩童，除尋求早療協助，也會主動添購昂貴輔具強化訓練；若照顧過動症孩子，會每天陪伴孩子在住家附近跑跳宣洩精力。當寄養童有意願學獨輪車，也不在乎自己的年紀及體能負荷，一起學習獨輪車，過程中不斷摔倒，還是起身拍拍衣袖撐起笑容，「永不放棄的陪伴」。

58歲寄養爸爸彭湘明說，「不期不待沒有傷害」，當照顧寄養童遇上瓶頸時的自我勉勵，他清楚這些特殊的孩子需要時間成長、改變，若過於在意反而亂步調。

夫妻認為，寄養家庭可以照顧孩子一時卻不能照顧他一輩子，把握共同生活每一刻，讓孩子安穩的在愛與關懷下成長，這樣就彌足珍貴。

寄養家庭 屏東

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