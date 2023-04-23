看好屏市觀光勝利星村 屏菸周邊 縣府將開放申辦民宿

以往遊客到屏東縣直奔恆春半島，近年來屏東市區隨勝利星村、有森林裡圖書館美稱的屏東縣總圖、縣民公園、屏菸1936文化基地，帶動觀光，但也發現市區住宿量能不足，旅館多老舊，縣府交旅處推動申請民宿，在勝利星村、屏菸周邊畫設可申請民宿區域範圍，盼擴大量能，留住遊客。

屏東縣府交旅處指出，屏東市旅館共28家，總房間數1109間房，屏東市大型飯店包括鮪魚、薇米、還有在長治農科的同合商務會館為主，其他汽車旅館、老旅社為主。

屏東市因位在都市計畫區內，不符民宿管理辦法設置，長期以來屏東市都沒有民宿，直到2020年6月，屏東縣勝利星村開設屏東市第一家民宿「勝利125」，文化處根據民宿管理辦法第3條第2款第7目，都市計畫範圍內，以歷史建物申請設立。屏東市區才開始有民宿，屏東市有兩家民宿都位在勝利星村，第二家民宿是去年開設新發文旅，主打小資族、背包客為主。

縣議員陳揚曾在議會質詢，提出屏東市區民宿推動申設，盼為觀光注入量能。交旅處指出，近1年籌畫，多次會議後，根據民宿管理辦法第3條第2款第8目，都市計畫範圍內，具人文或歷史風貌之相關區域，劃設範圍內可申請民宿。

交旅處經召開地方說明會後，本月18日與文資委員開會後，將屏東市勝利星村、屏菸1936文化基地周邊，劃設可以申請民宿範圍，近期將劃設範圍公開閱覽30天，預計上半年度可開放民宿申請。

交旅處指出，民宿、旅館是供需問題，屏東市的旅遊元素漸趨成熟，勝利星村、總圖、屏菸等，加上屏北地區觀光量能，有觀光客需求，且屏東市區停車空間等完備。

屏東市民宿業者認為，樂觀其成，地點設置仍是關鍵，屏東市區公車系統不佳，對遠道而來旅客不是太便利。