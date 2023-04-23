復育掩埋場變身綠能丘 大社旗山掩埋場去年發電192萬度
高雄市環保局在大社、旗山掩埋場閒置土地，設置太陽光電系統，111年發電量達192萬度，今年截至2月底已發電30萬度。環保局表示，將持續活化垃圾掩埋場閒置土地，設置無汙染的太陽能光電系統，兼顧環保與綠能發展，賦予掩埋場新生命。
高雄市環保局廢棄物設施管理中心表示，高雄陽光充足、日照強烈，全年的日照時數達2100小時以上，每天平均日照時數可達5.6小時，堪稱陽光之城。市府特別成立「綠電推動專案小組」，設定6年1.25GW目標，針對校園屋頂、公有建築、滯洪池、魚塭、掩埋場等案場進行盤點、列管，多元推動太陽光電建置，加速能源及淨零轉型步伐。
環保局指出，規畫將已完成復育且閒置的掩埋場土地設置太陽光電設備，不僅可解決用地取得困難問題，兼顧環保與綠能發展，還能賦予掩埋場新生命。目前已完成大社掩埋場及旗山掩埋場部分閒置土地範圍，進行太陽光電標租設置，兩場今年截至2月底止，已發電30萬度。
環保局長張瑞琿表示，大社一期掩埋場於復育完成後，目前場地除作為廚餘堆肥場使用，並結合剩餘閒置空間設置地面型太陽光電設備。另外，旗山掩埋場於復育綠化完工後，已於110年完成建置3906片太陽能光電面板之旗山綠能之丘，111年發電量可提供約534戶一年的民生用電。兩者系統容量共設置1642.04瓩，發電量達192萬度，為市庫增加約71萬元的收入，且可減少約977公噸二氧化碳排放量，約減少711公噸發電燃煤量，相當於98.77公頃造林效益。
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