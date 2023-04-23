快訊

新北遭槍擊當鋪藏有招待所 背後關鍵人物華山家族「弘道」是誰

黃國昌身價水漲船高 時力明面鋪路 民眾黨暗地招手

歐盟外交首長再發聲挺台 籲歐洲國家派海軍巡弋台灣海峽

台日友好 官方民間攜手衝刺高雄農產銷日商機

聯合報／ 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
高雄市政府與日本最大零售集團永旺（AEON）九州株式會社舉辦高雄農產媒合會，立委趙天麟（左）與永旺九州株式會社營業企劃部長江口弘明開心交流。圖／立委趙天麟團隊提供
高雄市政府與日本最大零售集團永旺（AEON）九州株式會社舉辦高雄農產媒合會，立委趙天麟（左）與永旺九州株式會社營業企劃部長江口弘明開心交流。圖／立委趙天麟團隊提供

高雄市長陳其邁今天3月間率團參加東京國際食品展，展後熱度延燒，高雄市農業局趁勝追擊，昨與日本最大零售集團永旺（AEON）九州株式會社舉辦高雄農產媒合會，除原先已上架永旺相關超市的香蕉、鳳梨等，強力推介高雄鳳梨、玉荷包、香蕉、蜜棗及其加工品，期待雙方能透過長期合作，拓展高雄農產日本外銷商機。

日本永旺集團為全球第十大、亞洲第四大的超市集團，於中國大陸、香港、台灣、馬來西亞、越南、柬埔寨等地皆有據點，其中九州株式會社旗下有60家以上大型購物商城、150家以上綜合超市，農業局邀集農民團體一同推介高雄首選的農產及加工品，展現團結力量大能量。

永旺九州株式會社營業企劃部長江口弘明表示，這次拜訪高雄不僅代表永旺集團，也同時代表高雄姊妹市日本熊本縣致意，熊本縣知事轉達對高雄的問候，期待能將高雄優質的農產品銷往日本。

參與媒合會的高雄大樹農會總幹事歐幸娟表示，大樹所產的鳳梨、玉荷包荔枝深獲青睞，期待能與日本當最大的零售通路集團發展長期合作關係，讓日本通路商有更優質選擇。

高雄市農業局長張清榮說明，日本為重點外銷市場，近年來高雄鳳梨、荔枝、香蕉等皆有穩定成長，其中鳳梨已簽訂供果園5000噸，整體銷量將比去年成長2成，預計5月高雄鳳梨也將日本供八王子市國中營養午餐水果使用，透過這次媒合會持續維持台日友好及經濟交流，將高雄的農產行銷出去。

立委趙天麟、高雄市議員江瑞鴻和李雅慧共同出席見證，趙天麟說，他日前到日本富士五湖參加超馬賽事，當地店家得知他來自台灣，熱情地拿出中華民國國旗要求合照，讓他深深感受到「台日友好」不只是口號，而是真真切切能感受到的情誼。

高雄市政府與日本最大零售集團永旺（AEON）九州株式會社舉辦高雄農產媒合會，圖為品嘗大樹區農會產品。圖／高雄市農業局提供
高雄市政府與日本最大零售集團永旺（AEON）九州株式會社舉辦高雄農產媒合會，圖為品嘗大樹區農會產品。圖／高雄市農業局提供
高雄市政府與日本最大零售集團永旺（AEON）九州株式會社舉辦高雄農產媒合會，圖為旗山果菜運銷合作社產品。圖／高雄市農業局提供
高雄市政府與日本最大零售集團永旺（AEON）九州株式會社舉辦高雄農產媒合會，圖為旗山果菜運銷合作社產品。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局長送上伴手禮給永旺九州株式會社營業企劃部江口弘明部長（右）。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局長送上伴手禮給永旺九州株式會社營業企劃部江口弘明部長（右）。圖／高雄市農業局提供
高雄市政府與日本最大零售集團永旺（AEON）九州株式會社舉辦高雄農產媒合會，立委趙天麟（左）與永旺九州株式會社營業企劃部長江口弘明開心交流。圖／立委趙天麟團隊提供
高雄市政府與日本最大零售集團永旺（AEON）九州株式會社舉辦高雄農產媒合會，立委趙天麟（左）與永旺九州株式會社營業企劃部長江口弘明開心交流。圖／立委趙天麟團隊提供
高雄市長陳其邁今天3月間率團參加東京國際食品展，展後熱度延燒，市府與日本最大零售集團永旺（AEON）九州株式會社舉辦高雄農產媒合會，立委趙天麟、高雄市議員江瑞鴻和李雅慧共同出席見證。圖／立委趙天麟團隊提供
高雄市長陳其邁今天3月間率團參加東京國際食品展，展後熱度延燒，市府與日本最大零售集團永旺（AEON）九州株式會社舉辦高雄農產媒合會，立委趙天麟、高雄市議員江瑞鴻和李雅慧共同出席見證。圖／立委趙天麟團隊提供

日本 鳳梨

延伸閱讀

影／恐怖！高雄楠梓電桿避雷器響爆 台電：5秒即自動恢復

影／最強春雨也沒用 高雄觀音湖乾涸見底魚屍遍布

7國外賓訪高市總圖超驚豔 陳其邁：市圖是高雄驕傲

獲高雄模範勞工！他19歲就成雕刻師 靠「這技藝」被文化局列冊

相關新聞

影／恐怖！高雄楠梓電桿避雷器響爆 台電：5秒即自動恢復

高雄楠梓區右昌街今天上午發生電桿避雷器故障，瞬間噴出驚人火花，當時正好有民眾行車路過，現場電力閃爍整條街隨即陷入漆黑，但...

演唱會延長嗨 「加食延暢」體驗最海派續攤

High唱完三天三夜，還意猶未盡嗎？高市府推出最海派的續攤活動─「加食延暢」，邀請歌迷看演唱會歡騰過後，憑演唱會票根，繼續續攤！

看好屏市觀光勝利星村 屏菸周邊 縣府將開放申辦民宿

以往遊客到屏東縣直奔恆春半島，近年來屏東市區隨勝利星村、有森林裡圖書館美稱的屏東縣總圖、縣民公園、屏菸1936文化基地，...

獨立樂團聖地 嗨唱新世代舞臺

燈光隨音樂節奏閃爍，臺上歌手賣力演唱，歌聲劃破天際、迴盪高雄港灣，隱身高雄各角落的音樂展演空間，是許多獨立樂團的夢想起點！

復育掩埋場變身綠能丘 大社旗山掩埋場去年發電192萬度

高雄市環保局在大社、旗山掩埋場閒置土地，設置太陽光電系統，111年發電量達192萬度，今年截至2月底已發電30萬度。環保...

海風捎來家的記憶 淺堤唱出屬於高雄的歌

過去被視為海港工業城市的高雄，音樂產業少被看見。如今海上吹起南風，浪花捲起音符，來自高雄的樂團─淺堤，以清新嗓音搭配慵懶曲調...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦