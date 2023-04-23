台日友好 官方民間攜手衝刺高雄農產銷日商機

高雄市長陳其邁今天3月間率團參加東京國際食品展，展後熱度延燒，高雄市農業局趁勝追擊，昨與日本最大零售集團永旺（AEON）九州株式會社舉辦高雄農產媒合會，除原先已上架永旺相關超市的香蕉、鳳梨等，強力推介高雄鳳梨、玉荷包、香蕉、蜜棗及其加工品，期待雙方能透過長期合作，拓展高雄農產日本外銷商機。

日本永旺集團為全球第十大、亞洲第四大的超市集團，於中國大陸、香港、台灣、馬來西亞、越南、柬埔寨等地皆有據點，其中九州株式會社旗下有60家以上大型購物商城、150家以上綜合超市，農業局邀集農民團體一同推介高雄首選的農產及加工品，展現團結力量大能量。

永旺九州株式會社營業企劃部長江口弘明表示，這次拜訪高雄不僅代表永旺集團，也同時代表高雄姊妹市日本熊本縣致意，熊本縣知事轉達對高雄的問候，期待能將高雄優質的農產品銷往日本。

參與媒合會的高雄大樹農會總幹事歐幸娟表示，大樹所產的鳳梨、玉荷包荔枝深獲青睞，期待能與日本當最大的零售通路集團發展長期合作關係，讓日本通路商有更優質選擇。

高雄市農業局長張清榮說明，日本為重點外銷市場，近年來高雄鳳梨、荔枝、香蕉等皆有穩定成長，其中鳳梨已簽訂供果園5000噸，整體銷量將比去年成長2成，預計5月高雄鳳梨也將日本供八王子市國中營養午餐水果使用，透過這次媒合會持續維持台日友好及經濟交流，將高雄的農產行銷出去。