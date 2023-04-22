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全國首個林下經濟地方創生計畫 屏東牡丹建立專屬品牌

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
全國首個林下經濟地方創生計畫，屏東縣牡丹鄉與各界合作規畫山林畜牧養雞，建立專屬品牌創造千萬產值。圖／屏東科技大學提供
全國首個林下經濟地方創生計畫，屏東縣牡丹鄉與各界合作規畫山林畜牧養雞，建立專屬品牌創造千萬產值。圖／屏東科技大學提供

屏東縣牡丹鄉為全國首個以林下經濟為主題的地方創生計畫鄉鎮，部落、學界、官方共同合作，自3年開始與地方共同建立友善養雞技術體系，建立專屬品牌「牡丹山林雞」，支持逾40位農友發展里山微經濟，創造千萬產值。屏科大今帶領團隊與部落合作，以族人傳統工作模式「換工」建立友善自然與野生動物共好的飼養環境。

牡丹鄉公所於2019年4月向國發會提報地方創生計畫，隔年與屏東科技大學合作規畫山林畜牧養雞，以中興紅羽1982土雞為主要飼養品種，截至目前為止，部落內已飼養超過1萬5600隻雞，若1隻雞對外售價為700元，則創造近1092萬產值。

過去山林養雞對族人來說多半以自家食用為主，如今成為推動振興山村經濟的重要角色，因部落鄰近野生動物棲息地，食蟹獴、白鼻心、台灣獼猴等數量眾多困擾雞農，因此，不只要考量環境承載量，如何減少雞隻傷亡，提高育成率也是評估整體效益的關鍵。

屏科大森林系教授陳美惠為此深入部落與族人商討，如何消除農業經濟與部落文化保存間的矛盾，過程中發現「換工」為部落長久維持的傳統工作模式，在過去種植水稻、婚喪喜慶時扮演族人間交流管道，也是各部落間交換知識情資、聯絡感情的重要途徑。

為建立友善自然與野生動物共好的飼養環境，屏科大社區林業中心結合教育部USR計畫與台灣石虎保育協會，於今天下午1點半與牡丹鄉高士部落合作辦理「牡丹鄉友善圍網換工假期」活動，納入過往部落「換工」的精神，和專業圍網志工與在地農友合作，進行圍網實務操作示範，如圍網環境評估（野生動物習性與路線）、錏管定位、打樁機操作與鐵絲裁剪等，也讓屏科大學生實際參與。

農民林淑貞表示，石虎保育協會的圍網方法與部落很不一樣，作法比較紮實，例如打樁就打了70公分深，但是在部落內的固定樁僅約10公分，很容易搖晃。

屏科大表示，盼以此活動將提升部落產業，同時達到野生動物棲地保存目的，並透過部落「換工」文化強調族人間的情感連結，帶動大學生深入山林服務，具體實踐大學社會責任。

屏東科技大學學生參與「牡丹鄉友善圍網換工假期」活動，學習剪鐵絲等前置作業。圖／屏東科技大學提供
屏東科技大學學生參與「牡丹鄉友善圍網換工假期」活動，學習剪鐵絲等前置作業。圖／屏東科技大學提供
屏東縣牡丹鄉高士部落與屏科大今合作辦理「牡丹鄉友善圍網換工假期」活動，族人進行圍網備料工作。圖／屏東科技大學提供
屏東縣牡丹鄉高士部落與屏科大今合作辦理「牡丹鄉友善圍網換工假期」活動，族人進行圍網備料工作。圖／屏東科技大學提供
屏東縣牡丹鄉高士部落與屏科大今合作辦理「牡丹鄉友善圍網換工假期」活動，進行友善環境的圍網工作。圖／屏東科技大學提供
屏東縣牡丹鄉高士部落與屏科大今合作辦理「牡丹鄉友善圍網換工假期」活動，進行友善環境的圍網工作。圖／屏東科技大學提供
台灣石虎保育協會博士陳美汀（中）帶領協會志工到高士部落，與族人和大學一同建立友善養雞環境。圖／屏東科技大學提供
台灣石虎保育協會博士陳美汀（中）帶領協會志工到高士部落，與族人和大學一同建立友善養雞環境。圖／屏東科技大學提供
屏東縣牡丹鄉高士部落與屏科大今合作辦理「牡丹鄉友善圍網換工假期」活動，進行圍網材料搬運前置作業。圖／屏東科技大學提供
屏東縣牡丹鄉高士部落與屏科大今合作辦理「牡丹鄉友善圍網換工假期」活動，進行圍網材料搬運前置作業。圖／屏東科技大學提供
屏東縣牡丹鄉高士部落與屏科大今合作辦理「牡丹鄉友善圍網換工假期」活動，進行友善環境的圍網工作。圖／屏東科技大學提供
屏東縣牡丹鄉高士部落與屏科大今合作辦理「牡丹鄉友善圍網換工假期」活動，進行友善環境的圍網工作。圖／屏東科技大學提供

屏科大 屏東縣

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