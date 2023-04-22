高雄首座新建社宅「凱旋青樹」超夯 3411人搶245戶

高雄首座新建社會住宅「凱旋青樹」釋出245戶招租，結果申請數爆量，高市都發局統計，共超過3500件投件，3411戶符合資格，預計5月中旬以電腦抽籤，正取戶6月可看屋、選屋，並辦簽約入住作業。

「凱旋青樹」是南台灣首座新建社宅，由荷蘭麥肯諾國際建築師事務所規畫設計，建有A、B兩棟地下2 層、地上14層及13層大樓，並設有店鋪及完善社會福利設施。地點近高雄科工館，聖功醫院及凱旋國小、道明國中雙學區，也緊鄰鐵路地下化綠園道，附近有台鐵及捷運，交通便利。

凱旋青樹共245戶，今年2月首度開放看屋，單日即吸引500組租客到場，未演先轟動，市府後續辦理招租申請，逾3500件申請，經篩選資格，將有3411戶公開抽籤。

高市都發局表示，單房的申請件數占67％，2房約22％、3房型約11％；申請者年齡 40歲以下占50％，顯見年輕族群需求最高。為回應民眾對於社宅建設的期盼，市府與國家住都中心合作推動的社宅，有14處動土興建中，預計於2025年起陸續完工。