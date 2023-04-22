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高雄首銷日本5千噸鳳梨 日本學子營養午餐吃得到

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市府農業局今與日本最大零售集團永旺（AEON）九州株式會社舉辦高雄農產媒合會，推介高雄鳳梨、玉荷包、香蕉、蜜棗及其加工品。記者王昭月／翻攝
高市府農業局今與日本最大零售集團永旺（AEON）九州株式會社舉辦高雄農產媒合會，推介高雄鳳梨、玉荷包、香蕉、蜜棗及其加工品。記者王昭月／翻攝

高市府農業局今與日本最大零售集團永旺（AEON）九州株式會社舉辦高雄農產媒合會，推介高雄鳳梨、玉荷包、香蕉、蜜棗及其加工品，期將優質農產銷到日本。農業局長張清榮更說，今年首批銷日的鳳梨達5000噸，比去年增加2成，日本八王子市學校營養午餐，也能吃得到台灣鳳梨。

日本永旺集團是全球第10大、亞洲第四大的超市集團，在大陸、香港、台灣、馬來西亞、越南、柬埔寨都有據點。永旺企劃部長江口弘明表示，這次拜訪高雄，除代表日本熊本縣知事轉達對高雄的問候，也希望高雄優質農產品能銷到日本。

大樹區農會總幹事歐幸娟指大樹生產的鳳梨、玉荷包都是日方喜愛的品項，高市農業局長張清榮說，日本是高雄重點外銷市場，今年鳳梨簽訂供果園5000噸，整體銷量比去年成長2成，預計5月打入日本。

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