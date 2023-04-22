影／最強春雨也沒用 高雄觀音湖乾涸見底魚屍遍布

這波春雨雖然為全台帶來不少雨量，不過南部水庫的解渴狀況卻不太理想幾乎沒有進帳，旱象依舊沒有解除跡象，由於太久沒有下雨，高雄大社觀音山下的觀音湖湖水已經完全乾涸，湖底露出龜裂的黃土，湖邊四周也長出大量雜草，原本湖泊中的大量魚群全被南部的艷陽曬成乾扁消失無蹤，也顯見南部的旱象十分嚴峻。

觀音湖位於高雄市仁武區，原名「總督埤」，與觀音山之秀麗相互輝映，觀音湖是攔截後勁溪支流獅龍溪溪水而形成的半人工湖，原本為仁武地區重要的灌溉水源之一，最近因為乾旱已經許久沒有水源注入，造成湖水逐漸枯竭，上個月底本報前往直擊發現湖中的上萬隻魚類全數暴斃，才不到一個月的光景整座觀音湖已經完全乾涸見底，湖邊也長出綠草，吸引大批白鷺鷥前往覓食棲息，也顯示南部缺水的狀況真的十分嚴重。 這波最強春雨幾乎沒有為南部帶來雨水，旱象沒有解除跡象，由於太久沒有下雨，高雄大社觀音山下的觀音湖湖水已經完全乾涸，湖底露出龜裂的黃土，湖邊四周也長出大量雜草，原本湖泊中的大量魚群全被南部的艷陽曬成乾扁消失無蹤，也顯見南部的旱象十分嚴峻。記者劉學聖／攝影 高雄大社觀音山下的觀音湖湖水已經完全乾涸，湖底露出龜裂的黃土，原本湖泊中的大量魚群全被南部的艷陽曬成乾扁消失無蹤，也顯見南部的旱象十分嚴峻。記者劉學聖／攝影 這波最強春雨幾乎沒有為南部帶來雨水，旱象沒有解除跡象，由於太久沒有下雨，高雄大社觀音山下的觀音湖湖水已經完全乾涸，湖底露出龜裂的黃土，湖邊四周也長出大量雜草，原本湖泊中的大量魚群全被南部的艷陽曬成乾扁消失無蹤，也顯見南部的旱象十分嚴峻。記者劉學聖／攝影 上個月底本報前往觀音湖直擊發現湖中的上萬隻魚類全數暴斃，才不到一個月的光景整座觀音湖已經完全乾涸見底。本報資料照片／記者劉學聖攝影 這波最強春雨幾乎沒有為南部帶來雨水，旱象沒有解除跡象，由於太久沒有下雨，高雄大社觀音山下的觀音湖湖水已經完全乾涸，湖底露出龜裂的黃土，湖邊四周也長出大量雜草，原本湖泊中的大量魚群全被南部的艷陽曬成乾扁消失無蹤，也顯見南部的旱象十分嚴峻。記者劉學聖／攝影