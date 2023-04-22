快訊

芯費大戰剛落幕 徐巧芯再曝證據控許淑華「薪水小偷」

腸沾黏急救遭陸媒爆死訊 蔡小虎首露面嘆：險過不了關

她訝異麥當勞、星巴克點餐都被問「這句話」 釣出店員曝暗黑內幕

屏東部落經紀人課程 16名學員考核認證注入活力

中央社／ 屏東縣22日電

屏東縣政府培力部落經紀人才，進行長達8週的部落經紀人課程，包含部落文化資材、商業模式、藝術經紀等專業職能，16名學員完成考核認證，為部落文化與產業發展注入新活力。

屏東縣政府發布新聞稿表示，3月4日展開部落經紀人課程，今天有16名學員完成筆試及面試考核認證，未來將所學發揮出最大的價值，為部落文化與產業發展注入新活力。

原民處長顏成仁表示，課程結束後，需經過商業模式、財務分析、市場評估、行銷策略等4項能力考核認證，期望每名學員都能通過測驗，成為協助部落文化和產業的專屬經紀人。

培訓內容分為基礎課程、進階課程共52小時，搭配不同學習面向尋找合適授課地點。豐富內容顯示經紀人在部落十分具發展前景，課程學員編組也分組為山羌、白鼻心、飛鼠等山林動物名稱，融入課程小組成員與導師的意象。

屏東縣政府 面試 山羌

延伸閱讀

斜坡上的藝術節再獲獎 屏東排灣族藝術家奪美國繆思設計銀獎殊榮

屏東滿州拉力賽熱血開跑 車手大讚賽道挑戰性滿分

共同行賄買票 屏東枋寮鄉村長當選人許來文與樁腳遭判刑

化惱人強風為現代藝術代名詞 屏東落山風藝術季獎不停

相關新聞

高雄首銷日本5千噸鳳梨 日本學子營養午餐吃得到

高市府農業局今與日本最大零售集團永旺（AEON）九州株式會社舉辦高雄農產媒合會，推介高雄鳳梨、玉荷包、香蕉、蜜棗及其加工...

影／最強春雨也沒用 高雄觀音湖乾涸見底魚屍遍布

這波春雨雖然為全台帶來不少雨量，不過南部水庫的解渴狀況卻不太理想幾乎沒有進帳，旱象依舊沒有解除跡象，由於太久沒有下雨，高...

移民署邀達人分享養蜂點滴 新移民覺得新奇

金門除了有古厝及洋樓外，其實還有特有的物種「土蜂」，蜜蜂生態教育已成為新的一門顯學，移民署南區事務大隊金門縣服務站結合專...

獲高雄模範勞工！他19歲就成雕刻師 靠「這技藝」被文化局列冊

國際勞動節即將來臨，高雄市府勞工局今天下午表揚70名模範勞工及39家優良工會，由市長陳其邁親自頒獎，陳指出，高雄失業率為...

「黑鮪魚故鄉」不只海鮮文化 東港食魚教育展帶你深度遊

屏東東港是黑鮪魚原產地產量全國第一的漁港，櫻花蝦更是國內優秀的資源管制漁業，漁民遵守自律公約實施禁捕期，推動永續漁業，長...

影／ 石蚵小麥文化季今登場 千人剖蚵體驗蔚為奇觀

一年一度的金寧鄉石蚵文化季活動今明兩日，在金門大橋慈湖端周邊廣場舉行，今天上午率先登場的是「千人剝蚵體驗」，吸引來自全島...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦