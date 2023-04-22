屏東部落經紀人課程 16名學員考核認證注入活力
屏東縣政府培力部落經紀人才，進行長達8週的部落經紀人課程，包含部落文化資材、商業模式、藝術經紀等專業職能，16名學員完成考核認證，為部落文化與產業發展注入新活力。
屏東縣政府發布新聞稿表示，3月4日展開部落經紀人課程，今天有16名學員完成筆試及面試考核認證，未來將所學發揮出最大的價值，為部落文化與產業發展注入新活力。
原民處長顏成仁表示，課程結束後，需經過商業模式、財務分析、市場評估、行銷策略等4項能力考核認證，期望每名學員都能通過測驗，成為協助部落文化和產業的專屬經紀人。
培訓內容分為基礎課程、進階課程共52小時，搭配不同學習面向尋找合適授課地點。豐富內容顯示經紀人在部落十分具發展前景，課程學員編組也分組為山羌、白鼻心、飛鼠等山林動物名稱，融入課程小組成員與導師的意象。
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