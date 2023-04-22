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7國外賓訪高市總圖超驚豔 陳其邁：市圖是高雄驕傲

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁在承億酒店熱誠接待七國圖書館領導者 。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁在承億酒店熱誠接待七國圖書館領導者 。記者王昭月／攝影

4月23日為國際「世界閱讀日」，國家圖書館適值創館90周年，特別邀請加拿大、德國等7國領導者到高雄市立圖書館參訪，市長陳其邁出面熱誠接待並自信地表示，高雄市立總圖是洗刷高雄「文化沙漠」負評的關鍵；是台灣新圖書館工程的起點，也是現今高雄的驕傲，期許外賓好好享受這趟圖書館之旅。

德國、加拿大、捷克、波蘭、愛沙尼亞、立陶宛、新加坡等7國世界國家圖書館的領導者，今午由台灣國家圖書館長曾淑賢陪同參訪高雄市立圖書館。陳其邁市長安排外賓登上高雄承億酒店25樓，在高空港景中歡喜交流。

國家圖書館長曾淑賢館長表示，高雄市立總圖是台灣各縣市中第一個興建新總館的成功案例，也是教育部圖書館事業貢獻獎標竿，高市圖是最早、也是唯一個行政法人化的公共圖書館，很多經驗值得分享。而國家圖書館去年發布城市閱讀風貌及城市閱讀力調查，高市不管在人均擁書冊數、進館人次、借書冊數、持證比率都是名列前茅。

陳其邁市長向外賓說，高雄有世界頂尖的詩人、作家，描寫出代表這塊土地的感情，也因為2014圖書館改建，成為其他城市觀摩的焦點，可說是台灣新圖書館工程的起點。2014年市圖改建前，高雄還被稱是台灣的文化沙漠，但歷經10年後，就沒人再講這種話，最大的關鍵就是新的總圖，它在借書、閱讀人數都在台灣名列前茅，「這個圖書館是高雄的驕傲」。

陳其邁表示，世界各國若圖書館做得較好或受喜愛，這個國家都是注重人權與民主自由的國家，書本除讓知識特別有力量外，重要的是讓世界的普世價值落實在每一個人民的身上，讓國家更進步，世界更和諧，值得一提的是，高雄市國國際繪本中心，收錄43國、27國語言的圖書繪本，國家圖書館長曾淑賢即是幕後最大推手。

德國等7國世界國家圖書館的領導者，今午由台灣國家圖書館長曾淑賢陪同參訪高雄市立圖書館。陳其邁市長安排外賓登上高雄承億酒店25樓，在高空港景中歡喜交流。記者王昭月／攝影
德國等7國世界國家圖書館的領導者，今午由台灣國家圖書館長曾淑賢陪同參訪高雄市立圖書館。陳其邁市長安排外賓登上高雄承億酒店25樓，在高空港景中歡喜交流。記者王昭月／攝影
世界閱讀日前，七國圖書館領導者至高雄市立圖書館參訪，並在高市圖尋獲自身國家的繪本。記者王昭月／翻攝
世界閱讀日前，七國圖書館領導者至高雄市立圖書館參訪，並在高市圖尋獲自身國家的繪本。記者王昭月／翻攝
高雄市長陳其邁在承億酒店熱誠接待七國圖書館領導者 。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁在承億酒店熱誠接待七國圖書館領導者 。記者王昭月／攝影

圖書館 高雄市 館長 陳其邁

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