移民署邀達人分享養蜂點滴 新移民覺得新奇

金門除了有古厝及洋樓外，其實還有特有的物種「土蜂」，蜜蜂生態教育已成為新的一門顯學，移民署南區事務大隊金門縣服務站結合專勤隊今天特別邀請金門養蜂達人謝光霓與他的夫人來自新加坡的海倫女士，一同分享如何建造金門蜜蜂王國的故事，不少人聽完都覺得很崇拜，忙著跟他們預約，改天要去參觀。

在台灣從事教職的謝光霓與夫人結婚超過20多年，夫妻倆都非常關注自然生態與環境保育議題，在一次偶然的機會接觸到蜜蜂後，就一頭栽入蜜蜂的世界裡，謝光霓退休後與海倫毅然決定回到故鄉金門，投入生態環境的提倡與保育，進而發現了金門特有的原生土蜂，由於土蜂體型較小，飛行速度快且能採到一般洋蜂較難採到的冬蜜。

為了推廣金門土蜂的附加價值，兩人創立「海霓蜜坊」手作甜點，店名意涵包含兩人名字中的「海」與「霓」，而且海霓也與蜂蜜的英文Honey諧音相同，極富意義，也寫下夫妻倆新的人生篇章。

今天活動，謝光霓特別提供自己研發的捕蜂器具及蜂箱，藉由生動的說明，讓參與的新住民朋友瞭解到蜜蜂的習性與金門的蜂種，並透過蜜蜂的視角，重新看待我們的生活環境，也充分讓大家認識蜜蜂是環境的指標性物種，當環境受到汙染時，蜜蜂是很難生存的，只要我們用正確的知識去瞭解蜜蜂的習性，就能用適當的方式與他們共存。

來自中國的新住民鳳姐說，「原來蜜蜂和環境息息相關，我的家鄉已經過度開發，所以我很久沒看到蜜蜂了。」最後海倫也提供具有新加坡風味的蜂蜜手工點心，讓在場的新住民朋友享用，大家還一直纏著兩人問個停，不少人甚至預約要利用週末帶小朋友過去看看養蜂的情況。