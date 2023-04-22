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模範勞工表揚 19歲就成雕刻師的他最厲害的是這個....

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄市長陳其邁頒獎給外國籍勞工。記者古和純/攝影
高雄市長陳其邁頒獎給外國籍勞工。記者古和純/攝影

國際勞動節即將來臨，高雄市勞工局今天下午表揚70名模範勞工及39家優良工會，由市長陳其邁親自頒獎，陳指出，高雄失業率為六都最低，感謝勞工勤奮付出給予高雄起飛的力量。

高雄市府勞工局今年選出70名在各領域上有傑出表現的模範勞工，其中，模範勞工陳育民擁有台灣大學博士學歷，任職長興材料工業公司主任研究員，擁有多項專業創新研發專利與證照，持續專注氟碳研發工作，更將所學知能貢獻職務，領導企業團隊凝聚能量，開創獲利與進步。

另名模範勞工許育仁，51歲創業有為，於19歲時即成為雕刻師傅，致力創作出令人耳目一新的神佛像藝術，榮列為本市文化局列冊之文化資產保存技術「神像整修」及保存者，積極推動傳統技藝發揚傳承。

此外，高雄市也有不少外籍勞工，印尼籍模範外國人莉娜來台擔任家庭看護，真誠照顧獨居雇主，配合其茹素飲食習慣並專研健康料理，進而參與相異於國籍信仰的台灣宗教活動，體悟心靈踏實的非凡生活意義。

越南籍模範外國人阮庭輝任職製造業，自初來台時的忐忑懵懂，日積月累每天學習3句中文及製圖繪製，勤勉精進知能，更進而於台灣落地生根成家立業，期盼持續擘劃美好未來。

勞工局周登春局長指出，每一位獲獎的模範勞工都是各行各業的楷模，感謝他們及所有辛勤付出的勞工朋友們，串起讓高雄起飛的能量，也肯定並感謝獲獎的39家優良工會積極創新推動會務，守護勞權多所貢獻。

高雄市長頒獎給模範勞工。記者古和純/攝影
高雄市長頒獎給模範勞工。記者古和純/攝影
高雄市長陳其邁感謝勞工及工會為高雄付出。記者古和純/攝影
高雄市長陳其邁感謝勞工及工會為高雄付出。記者古和純/攝影

勞工局 高雄市 文化資產

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