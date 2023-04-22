「黑鮪魚故鄉」不只海鮮文化 東港食魚教育展帶你深度遊

屏東東港是黑鮪魚原產地產量全國第一的漁港，櫻花蝦更是國內優秀的資源管制漁業，漁民遵守自律公約實施禁捕期，推動永續漁業，長達3年疫情期間魚價滑落，防疫鬆綁後迎來國旅熱潮，東港區漁會首度舉辦食魚教育推廣展今天熱鬧開展，盼促進消費振興地方產業，來東港不只是吃海鮮美食，更能深入探訪「黑鮪魚故鄉」深厚的漁業文化底蘊。

「東港不只有黑鮪海鮮美食，更有豐厚的漁業文化！」漁業署長張致盛致詞時說，東港是台灣漁業重鎮，漁船多沿近海、遠洋全世界跑，根據調查，台灣消費者對於國產水產品消費力下降，吃魚的量減少，加強食魚教育推廣很重要，要讓消費者從不認識魚到吃魚的養成教育，從魚類生產捕撈、加工處理、特色營養價值，讓漁產業能永續發展，未來將繼續支持漁會、家政班，與各團體合作，呼籲國人支持國產水產品，多多吃魚。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，東港為台灣最大的近海漁業基地（近海鮪釣漁業及拖網漁業），也是遠洋漁業重鎮，以鮪旗魚為大宗，鮪旗魚產量全台數一數二，前年和去年的黑鮪魚均超過4000尾；「第一鮪」拍賣會7日結束後，截至21日止，東港魚市場交易統計現撈黑鮪已41尾，較去年同期增加17尾，累計平均價1217元，較去年同期累計平均價減少約20%，隨著到港拍賣數量增加，價格會降。

東港區漁會首度舉辦東港食魚教育展，也是為5月至7月的的黑鮪魚文化觀光季提身，本月17日至30日共14天在區漁會1樓大廳展出，「食魚文化走廊」、「家政班漁村文創手作品」展覽外，還結合在地攤商、社區學校、志工力量投入食魚推廣活動，食魚愛心便當、校外教學參訪東港櫻花蝦恆溫拍賣場，華僑市場美食兌換券天天送。