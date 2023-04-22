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「黑鮪魚故鄉」不只海鮮文化 東港食魚教育展帶你深度遊

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
東港食魚教育推廣展今天在區漁會1樓熱鬧開展，漁業署長張致盛等人參觀食魚文化走廊和家政班漁村文創手作品展覽。圖／東港區漁會提供
東港食魚教育推廣展今天在區漁會1樓熱鬧開展，漁業署長張致盛等人參觀食魚文化走廊和家政班漁村文創手作品展覽。圖／東港區漁會提供

屏東東港黑鮪魚原產地產量全國第一的漁港，櫻花蝦更是國內優秀的資源管制漁業，漁民遵守自律公約實施禁捕期，推動永續漁業，長達3年疫情期間魚價滑落，防疫鬆綁後迎來國旅熱潮，東港區漁會首度舉辦食魚教育推廣展今天熱鬧開展，盼促進消費振興地方產業，來東港不只是吃海鮮美食，更能深入探訪「黑鮪魚故鄉」深厚的漁業文化底蘊。

「東港不只有黑鮪海鮮美食，更有豐厚的漁業文化！」漁業署長張致盛致詞時說，東港是台灣漁業重鎮，漁船多沿近海、遠洋全世界跑，根據調查，台灣消費者對於國產水產品消費力下降，吃魚的量減少，加強食魚教育推廣很重要，要讓消費者從不認識魚到吃魚的養成教育，從魚類生產捕撈、加工處理、特色營養價值，讓漁產業能永續發展，未來將繼續支持漁會、家政班，與各團體合作，呼籲國人支持國產水產品，多多吃魚。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，東港為台灣最大的近海漁業基地（近海鮪釣漁業及拖網漁業），也是遠洋漁業重鎮，以鮪旗魚為大宗，鮪旗魚產量全台數一數二，前年和去年的黑鮪魚均超過4000尾；「第一鮪」拍賣會7日結束後，截至21日止，東港魚市場交易統計現撈黑鮪已41尾，較去年同期增加17尾，累計平均價1217元，較去年同期累計平均價減少約20%，隨著到港拍賣數量增加，價格會降。

東港區漁會首度舉辦東港食魚教育展，也是為5月至7月的的黑鮪魚文化觀光季提身，本月17日至30日共14天在區漁會1樓大廳展出，「食魚文化走廊」、「家政班漁村文創手作品」展覽外，還結合在地攤商、社區學校、志工力量投入食魚推廣活動，食魚愛心便當、校外教學參訪東港櫻花蝦恆溫拍賣場，華僑市場美食兌換券天天送。

縣府規畫自5月6至7月2日舉辦黑鮪魚季系列活動，開幕演唱會、在地美食小吃宴、轉扭蛋、限量鮪魚燒、街道環境燈飾、在地商家優惠方案，並推出高鐵假期遊程等，活動豐富，可至屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書專頁查詢。

東港食魚教育推廣展今天在區漁會1樓熱鬧開展，漁業署長張致盛等人參觀食魚文化走廊和家政班漁村文創手作品展覽。圖／東港區漁會提供
東港食魚教育推廣展今天在區漁會1樓熱鬧開展，漁業署長張致盛等人參觀食魚文化走廊和家政班漁村文創手作品展覽。圖／東港區漁會提供
東港食魚教育推廣展今天在區漁會1樓熱鬧開展，漁業署長張致盛等人參觀食魚文化走廊和家政班漁村文創手作品展覽。圖／東港區漁會提供
東港食魚教育推廣展今天在區漁會1樓熱鬧開展，漁業署長張致盛等人參觀食魚文化走廊和家政班漁村文創手作品展覽。圖／東港區漁會提供
東港食魚教育推廣展今天在區漁會1樓熱鬧開展，漁業署長張致盛等人參觀食魚文化走廊和家政班漁村文創手作品展覽。圖／東港區漁會提供
東港食魚教育推廣展今天在區漁會1樓熱鬧開展，漁業署長張致盛等人參觀食魚文化走廊和家政班漁村文創手作品展覽。圖／東港區漁會提供

東港 黑鮪魚 美食

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