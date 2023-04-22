高雄首座社宅太搶手 5月公開抽籤中獎率僅7%
高雄首座社宅「凱旋青樹」釋出245戶招租，結果吸引破3500件申請，其中符合資格者共3411件，中籤率僅約7%，5月中將公開抽籤，公布結果後6月進行看屋選屋及簽約入住作業。
高雄市政府都發局今天發布新聞稿指出，市府首座新建型社會住宅「凱旋青樹」這次招租共245戶住宅單元，吸引超過3500件申請，經審查後符合申請資格共3411戶，將於下週公告合格戶名單，並於5月中公開直播抽籤，結果公布後，6月進行正取戶看屋選屋及簽約入住作業，以3411件符合資格者計算，中籤率僅約7%。
都發局表示，凱旋青樹座落鐵路綠園道旁，緊鄰台鐵民族車站，擁有絕佳地理區位，並設有公共托嬰中心，生活機能完備。這次招租中以一房型約佔67%申請最受歡迎，二房型約22%、三房型約11%；若以年齡層區分，40歲以下申請者約佔50%，顯見年輕族群需求最高。
都發局指出，市府與國家住都中心合作推動社會住宅建設，目前已有14處動土興建中，遍布左營、鳳山、三民、仁武、楠梓、前金、岡山、前鎮、大寮等鄰近大眾運輸場站及產業、人口密集行政區，預計民國114年起陸續完工，歡迎有需求市民朋友持續關心社宅建設。
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