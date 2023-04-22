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北高雄產業園區動土 估創造2400個就業機會

中央社／ 記者洪學廣高雄22日電

北高雄產業園區今天舉行動土典禮，園區5月公告受理承租，將引進金屬製品、機械設備、光電等產業，完工後將創造2400個就業機會，年產值達128億元，預計115年完成開發。

經濟部工業局因應台商回台及地方產業設廠用地需求，民國111年10月26日核定在高雄岡山設置面積25.82公頃、只租不售的北高雄產業園區，今天舉辦動土典禮，經濟部長王美花、高雄市長陳其邁及多家企業代表到場祝賀，為園區動土祈福。

園區開發總面積42.87公頃，其中產業用地25.82公頃，其餘規劃建置綠地、公園、生態滯洪池等公共設施，預計115年底完成整體園區開發。

王美花致詞表示，園區預計投入新台幣46億元經費，劃分4區由南向北逐一開發，第1區預計今年5月公告受理承租，9月交地同步設廠，將引進金屬製品、機械設備、光電等產業，全區完工後將創造2400個就業機會，年產值達128億元，為北高雄產業發展發揮擴增與外溢加乘效益。

陳其邁會前接受媒體聯訪表示，北高雄產業園區位於原來台糖九鬮農場，因應台商回流、中美貿易戰供應鏈重組，很多在地廠商跟投資者對土地都有強烈需求，這裡交通相對比較方便，也連結包括橋科、路科，以及岡山重大工業區，更是北高雄螺絲扣件最重要生產聚落，盼能讓整體產業轉型。

針對園區未來聯外道路，陳其邁說，距園區最近的路是台19甲線，市府在園區開闢過程將根據當地交通流量及狀況妥善規劃，務必減少交通衝擊。此外，包括高鐵橋下的台39線以及岡山第二交流道，路科路段東延，都已經獲得國科會以及交通部同意加速開發。

對於4月份電價上漲、南部水情吃緊等不利因素，是否影響廠商投資意願，陳其邁回應，園區是因應中美貿易戰和台商回流，衍生強勁廠區需求開發九鬮農場，所以在廠商進駐部分相信不會有太大問題，且市府在園區招商到投資設廠、行政服務，都會一條龍服務，務必讓投資順利落地。水跟電不是問題。

經發局長廖泰翔透露，北高雄產業園區距國道1號高科、路竹與岡山交流道均只要15分鐘車程，西側鄰近省道台19甲線，交通相當便利，未動土前就有多家廠商踴躍詢問，5月招租的第1區用地為6.53公頃，約可提供20家廠商進駐空間，水電到位及各項設施一應俱全，建廠和公共設施將同步推動，呼籲有意投資業者把握機會。

岡山 陳其邁 台商

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