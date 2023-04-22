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影／ 石蚵小麥文化季今登場 千人剖蚵體驗蔚為奇觀

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「千人剖蚵體驗」今天登場，包括金門縣議員楊育菡、金寧鄉代會主席黃文欣、金門縣副縣長李文良、金寧鄉秘書王四川、古寧村長李開陣（由左至右）等人也下場小試身手，只見幾人動作俐落，刀起刀落，輕鬆就剖出石蚵。記者蔡家蓁／攝影
「千人剖蚵體驗」今天登場，包括金門縣議員楊育菡、金寧鄉代會主席黃文欣、金門縣副縣長李文良、金寧鄉秘書王四川、古寧村長李開陣（由左至右）等人也下場小試身手，只見幾人動作俐落，刀起刀落，輕鬆就剖出石蚵。記者蔡家蓁／攝影

一年一度的金寧鄉石蚵文化季活動今明兩日，在金門大橋慈湖端周邊廣場舉行，今天上午率先登場的是「千人剝蚵體驗」，吸引來自全島各地超過千位男女老少在長條棧板上手起刀落剝蚵，也有老外及觀光客首次體驗剝蚵，民眾都說很好玩，也開心的將辛苦剖好的海蚵帶回家嘗鮮，直說明年還要再來。

「石蚵很肥！」、「石蚵看起來就很青」…「千人剝蚵」活動今天上午9點30分在金寧鄉的北山出海口登場，現場擠進超多的民眾，場面相當壯觀，雖然是9點才開放民眾入場，但8點多就有不少民眾扶老攜幼到場「卡位」，希望可以多剖幾斤帶回家「加菜」。

金門縣副縣長李文良、金寧鄉秘書王四川、金門縣議員楊育菡、金寧鄉代會主席黃文欣等人也下場小試身手，只見幾人動作俐落，刀起刀落，輕鬆就剖了一堆石蚵，連專程來參加的台灣遊客都忍不住詢問「小撇步」，大家邊剖蚵邊聊天；金門縣長陳福海則提前到場跟鄉親們致意。

受到疫情影響，暌違3年的「千人剝蚵」再度登場，金寧鄉公所今年準備6千公斤的帶殼新鮮石蚵來讓民眾體驗，工作人員2天前就向古寧頭地區的蚵民收購，並動用清潔隊人力運往水試所放置保鮮，待活動時再運到現場，讓民眾體驗剝蚵。

李文良、王四川、黃文欣與鄉代表李俊龍等人也各挑著石蚵從蚵田步道挑上岸，象徵活動揭開序幕，李文良表示，他兒時也曾剖過海蚵，只是後來就沒接觸，今天再度上場體驗剖蚵，30年前的回憶全部湧上心頭，他認為這項「千人剝蚵」活動，可以提出無形的文化資產申請，這有前例可循，可以一起來推動。李文良也強力推銷金門的石蚵鮮甜、濃郁，真的很好吃。

金寧鄉石蚵文化季活動，除了有社區文化表演外，另有小朋友喜歡的大型遊樂設施及多項親子闖關DIY體驗活動、美食園遊會、歌唱魔術等，活動當日於下午2點半開始一連串的表演及精彩節目持續至晚間9點結束，歡迎民眾踴躍參加。

金門縣副縣長李文良也下場體驗剖蚵，並開心秀出戰利品。記者蔡家蓁／攝影
金門縣副縣長李文良也下場體驗剖蚵，並開心秀出戰利品。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季的重頭戲「千人剖蚵體驗」今天登場，現場湧進千位民眾與遊客參與，場面盛大。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季的重頭戲「千人剖蚵體驗」今天登場，現場湧進千位民眾與遊客參與，場面盛大。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季的重頭戲「千人剖蚵體驗」今天登場，現場湧進千位民眾與遊客參與。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季的重頭戲「千人剖蚵體驗」今天登場，現場湧進千位民眾與遊客參與。記者蔡家蓁／攝影
金門縣副縣長李文良（左二）、金寧鄉秘書王四川（右一）、金寧鄉代會主席黃文欣（右二）與鄉代表李俊龍（左一）等人代表挑著石蚵從蚵田步道挑上岸，象徵活動揭開序幕。記者蔡家蓁／攝影
金門縣副縣長李文良（左二）、金寧鄉秘書王四川（右一）、金寧鄉代會主席黃文欣（右二）與鄉代表李俊龍（左一）等人代表挑著石蚵從蚵田步道挑上岸，象徵活動揭開序幕。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季的重頭戲「千人剖蚵體驗」今天登場，金門籍立委陳玉珍也到場體驗，並生吃石蚵大讚好吃。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季的重頭戲「千人剖蚵體驗」今天登場，金門籍立委陳玉珍也到場體驗，並生吃石蚵大讚好吃。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季的重頭戲「千人剖蚵體驗」今天登場，與會貴賓一起行銷活動。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季的重頭戲「千人剖蚵體驗」今天登場，與會貴賓一起行銷活動。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋 文化資產 陳福海

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