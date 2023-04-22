影／ 石蚵小麥文化季今登場 千人剖蚵體驗蔚為奇觀

一年一度的金寧鄉石蚵文化季活動今明兩日，在金門大橋慈湖端周邊廣場舉行，今天上午率先登場的是「千人剝蚵體驗」，吸引來自全島各地超過千位男女老少在長條棧板上手起刀落剝蚵，也有老外及觀光客首次體驗剝蚵，民眾都說很好玩，也開心的將辛苦剖好的海蚵帶回家嘗鮮，直說明年還要再來。

「石蚵很肥！」、「石蚵看起來就很青」…「千人剝蚵」活動今天上午9點30分在金寧鄉的北山出海口登場，現場擠進超多的民眾，場面相當壯觀，雖然是9點才開放民眾入場，但8點多就有不少民眾扶老攜幼到場「卡位」，希望可以多剖幾斤帶回家「加菜」。

金門縣副縣長李文良、金寧鄉秘書王四川、金門縣議員楊育菡、金寧鄉代會主席黃文欣等人也下場小試身手，只見幾人動作俐落，刀起刀落，輕鬆就剖了一堆石蚵，連專程來參加的台灣遊客都忍不住詢問「小撇步」，大家邊剖蚵邊聊天；金門縣長陳福海則提前到場跟鄉親們致意。

受到疫情影響，暌違3年的「千人剝蚵」再度登場，金寧鄉公所今年準備6千公斤的帶殼新鮮石蚵來讓民眾體驗，工作人員2天前就向古寧頭地區的蚵民收購，並動用清潔隊人力運往水試所放置保鮮，待活動時再運到現場，讓民眾體驗剝蚵。

李文良、王四川、黃文欣與鄉代表李俊龍等人也各挑著石蚵從蚵田步道挑上岸，象徵活動揭開序幕，李文良表示，他兒時也曾剖過海蚵，只是後來就沒接觸，今天再度上場體驗剖蚵，30年前的回憶全部湧上心頭，他認為這項「千人剝蚵」活動，可以提出無形的文化資產申請，這有前例可循，可以一起來推動。李文良也強力推銷金門的石蚵鮮甜、濃郁，真的很好吃。