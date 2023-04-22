高雄市府攜手慈濟基金會 合力關照弱勢獨居身礙者

不少獨居弱勢身心障礙者需要外界長期支持與關懷，高雄市社會局無障礙之家與慈濟基金會今天簽署合作備忘錄，導入慈濟人力物力，共同協助照顧未使用正式體系服務的身障者經濟、生活與社會參與等需求。

高雄市一名60歲身障者獨自生活，長年洗腎又不幸罹患甲狀腺癌，社會局社工輾轉獲報提供協助。不過此類病患需要長期支持與關懷，必須透過公私協力合作照顧。

社會局指出，考量高雄市幅員遼闊，無障礙之家規畫「高雄市公私協力獨居身心障礙者關懷服務計畫」，經社工服務評估有社會支持關懷需求者，結合民間團體近便強化服務，慈濟基金會響應試辦。

今早慈濟基金會執行長顏博文與社會局無障礙之家主任黃慧琦兩人代表在高雄靜思堂簽署合作備忘錄。未來慈濟將以綿密的社區關懷服務系統，提供獨居身心障礙者問安關懷、生活濟助、環境安全改善與災害及時協助等服務。