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斜坡上的藝術節再獲獎 屏東排灣族藝術家奪美國繆思設計銀獎殊榮

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣排灣族藝術家創作的「心之部落」，展現部落生命力，將種籽比擬為落下的流星形體，蘊育萌芽豐沛大地生命氣息，生生不息，傳承永續。圖／屏東縣政府提供
屏東縣排灣族藝術家創作的「心之部落」，展現部落生命力，將種籽比擬為落下的流星形體，蘊育萌芽豐沛大地生命氣息，生生不息，傳承永續。圖／屏東縣政府提供

屏東2022斜坡上的藝術節中，排灣族藝術家為展現部落生命力，創作的「心之部落」整體設計規劃深具意涵與發想，榮獲2023美國「謬思設計大獎」（MUSE Design Awards）雕塑類設計「銀獎」肯定，再次讓台灣原住民藝術創作閃耀國際。

美國「謬思設計大獎」（MUSE Design Awards）是由國際獎項協會(International Awards Associates,IAA）主辦的重點設計賽事，以發掘全球設計謬思為宗旨，旨在鼓勵設計界不斷的突破、創新與永續性思考，在全球設計領域極具影響力。

繼上次斜坡上的樂團大賽專輯獲得2023美國全球音樂獎銀獎肯定後，再傳捷報，活動藝術創作作品「心之部落」勇奪繆思設計獎銀獎殊榮，該藝術作品坐落新來義部落，體現藝術與部落連結概念，呈現原鄉的生命魅力。

「心之部落」由屏東排灣族藝術家許聖芳Reseres‧Tjaruzaljum及達比烏蘭•古勒勒共同合力創作，將種籽比擬為落下的流星形體，在土地中蘊育萌芽，綻放後結出更多子粒，豐沛大地生命氣息，期盼未來世界能成為孕育人文薈萃的基地，生生不息、傳承永續。

縣長周春米表示，斜坡品牌藝術系列活動，以多元形式推動藝術創作、族語復振、文化保存及推廣工作，讓族群生命文化永續傳承，扶植原民藝術創作人才，鼓勵他們將文化創作融入生活，並持續與部落連結，讓族群生命文化永續傳承。

屏東斜坡上的藝術節再傳捷報，屏東排灣族藝術家許聖芳Reseres‧Tjaruzaljum及達比烏蘭•古勒勒合力創作「心之部落」，榮獲2023美國謬思設計大獎雕塑類設計銀獎肯定。圖／屏東縣政府提供
屏東斜坡上的藝術節再傳捷報，屏東排灣族藝術家許聖芳Reseres‧Tjaruzaljum及達比烏蘭•古勒勒合力創作「心之部落」，榮獲2023美國謬思設計大獎雕塑類設計銀獎肯定。圖／屏東縣政府提供
屏東縣排灣族藝術家創作的「心之部落」，展現部落生命力，將種籽比擬為落下的流星形體，蘊育萌芽豐沛大地生命氣息，生生不息，傳承永續。圖／屏東縣政府提供
屏東縣排灣族藝術家創作的「心之部落」，展現部落生命力，將種籽比擬為落下的流星形體，蘊育萌芽豐沛大地生命氣息，生生不息，傳承永續。圖／屏東縣政府提供
屏東斜坡上的藝術節再傳捷報，屏東排灣族藝術家許聖芳Reseres‧Tjaruzaljum及達比烏蘭•古勒勒合力創作「心之部落」，榮獲2023美國謬思設計大獎雕塑類設計銀獎肯定。圖／屏東縣政府提供
屏東斜坡上的藝術節再傳捷報，屏東排灣族藝術家許聖芳Reseres‧Tjaruzaljum及達比烏蘭•古勒勒合力創作「心之部落」，榮獲2023美國謬思設計大獎雕塑類設計銀獎肯定。圖／屏東縣政府提供

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