聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東滿州拉力賽熱血開跑 車手大讚賽道挑戰性滿分
睽違7年的「RRC我愛滿州拉力賽」今天在屏東縣滿州鄉里德村登場，63輛參賽車上午陸續開跑挑戰賽道，賽車名人「廖老大」也率琦玉車隊南下參賽，讚許滿州鄉賽道具挑戰性，也不會影響周邊交通及居民，適合推廣拉力賽；鄉長古榮福說，拉力賽不僅結合慈善公益造福鄉里，更活絡淡季的民宿住房與促進在地餐飲消費與就業機會。
屏東滿州拉力賽是全國地理位置最南的拉力賽，參賽車最多的車隊是台中餐飲事業集團「惹鍋車隊」，其次為綽號「廖老大」的廖志賢的D2琦玉車隊與屏東地主隊LRT車隊，2天賽事共有5個SS賽段，明天下午4時結束；廖志賢說，比賽希望能推廣到偏鄉的觀光淡季，也幫忙當地宣傳觀光，該車隊此次選手和隨行親友粗估有約500人到當地消費。
參賽車手說，選手試跑後都喜歡滿州賽道，包括各種彎道及直線，所有一般賽道可見的場景狀況，全都在滿州賽道出現，部分小碎石路段增加難度，挑戰性滿分，考驗車手的操駕技巧、車輛極長性能和體力。
滿州鄉長古榮福表示，滿州鄉是人口不到萬人的農業小鄉，擁有豐富的自然景觀和多元的文化特色，還有知名的佳樂水風景區，拉力賽除活絡當地淡季觀光，也感謝主辦單位RRC安全駕駛推廣中心與與廖老大代表全體參賽車手，拋磚引玉致贈鄉公所愛心捐款，讓賽車運動結合慈善公益造福鄉里。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言