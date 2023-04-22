屏東滿州拉力賽熱血開跑 車手大讚賽道挑戰性滿分

睽違7年的「RRC我愛滿州拉力賽」今天在屏東縣滿州鄉里德村登場，63輛參賽車上午陸續開跑挑戰賽道，賽車名人「廖老大」也率琦玉車隊南下參賽，讚許滿州鄉賽道具挑戰性，也不會影響周邊交通及居民，適合推廣拉力賽；鄉長古榮福說，拉力賽不僅結合慈善公益造福鄉里，更活絡淡季的民宿住房與促進在地餐飲消費與就業機會。

屏東滿州拉力賽是全國地理位置最南的拉力賽，參賽車最多的車隊是台中餐飲事業集團「惹鍋車隊」，其次為綽號「廖老大」的廖志賢的D2琦玉車隊與屏東地主隊LRT車隊，2天賽事共有5個SS賽段，明天下午4時結束；廖志賢說，比賽希望能推廣到偏鄉的觀光淡季，也幫忙當地宣傳觀光，該車隊此次選手和隨行親友粗估有約500人到當地消費。

參賽車手說，選手試跑後都喜歡滿州賽道，包括各種彎道及直線，所有一般賽道可見的場景狀況，全都在滿州賽道出現，部分小碎石路段增加難度，挑戰性滿分，考驗車手的操駕技巧、車輛極長性能和體力。