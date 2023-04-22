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演唱會帶來人潮 高雄YouBike單月人次破134萬

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
疫情解封加上連續多場演唱會帶來人潮，今年3月YouBike2.0高達134萬人使用。記者徐白櫻／攝影
疫情解封加上連續多場演唱會帶來人潮，今年3月YouBike2.0高達134萬人使用。記者徐白櫻／攝影

今天是世界地球日，高雄市交通局宣布，新增90輛YouBike 2.0E電動輔助自行車鼓勵市民響應減碳生活，下月全市數量可達500輛。此外，疫情解封加上連續多場演唱會帶來人潮，今年3月YouBike2.0達134萬使用人次，打破單月使用人次紀錄，高鐵左營站的單車站榮登冠軍王，全市騎乘人次即將邁入3千萬大關。

疫情期間，高雄捷運、公車等大眾運輸運量探底，YouBike使用也一樣，單月租借一度低至20萬人次。在疫情解封，觀光旅客回流之後，高雄YouBike2.0運量不斷攀升。

交通局統計指出，今年3月134萬人使用自行車，突破單月使用人次紀錄，全市前3名熱門場站依序為高鐵左營站、捷運凹子底站（4號出口）及捷運後驛站（2號出口），單月皆超過1萬人。

交通局人員分析，此三處借還站使用率最高的原因可能跟韓團BLACKPINK、五月天、張惠妹等多場演唱會有關。歌迷覺得騎單車不用擔心停車問題，轉乘捷運也很方便。

此外，高雄市電動輔助自行車上路不到半年，每日周轉率更達9次，需求很大。交通局表示，電動自行車累積36萬人次使用，每日周轉率是全國最高，本月再投入90輛，投入後累計達390輛，5月會達500輛上線服務。

交通局指出，YouBike2.0啟用2年多，將突破3千萬人次，微笑單車公司舉辦民眾預測突破第3千萬人次誕生日期，第3千萬人將可獲得1萬元momo幣大獎，其他猜對者則有機會獲得高雄鋼鐵人鳳山賽事門票。

電動自行車 YouBike 捷運

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