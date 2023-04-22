化惱人強風為現代藝術代名詞 屏東落山風藝術季獎不停

屏東縣政府將恆春半島冬季特有落山風融入藝術創作的落山風藝術季，繼有作品上屆獲得美國繆思設計獎銀獎，今年再奪繆思設計獎白金獎及銀獎，彷如漂在水上的教堂作品「來自海上的祝福」也獲德國iF設計獎；縣長周春米說，惱人的落山風不再只是天候氣象的名詞，現已成為藝術代名詞，藉由恆春半島地理特性展現獨特地景魅力，也讓屏東被世界看見。

周春米說，落山風是恆春半島特有的氣候現象，每年從10月到隔年4月吹起，有時威力堪比輕度颱風，也是恆春半島傳統的遊遊淡季，縣府反向思考，自2018年「逆風而行」開辦風動藝術為主軸的落山風藝術季，連續4屆辦下來，「吹落山風看藝術」已成為最夯的旅遊體驗，塑造恆春半島的冬季旅遊新品牌，屏東美學也受到國際設計獎項肯定，更是一大鼓舞。

縣府觀光傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，前年第3屆落山風藝術季 作品「萬種風情」，去年首次報名美國繆思設計大獎(Muse Design Awards)獲銀獎，去年第3屆以「未來風動」為主題，今年一舉奪得繆思設計獎白金獎殊榮，其中藝術家曾煜譡創作的「山•風沙與地底下的龍」，以想像中恆春半島低緩丘陵上突起的尖山，猶如地底蟄伏著一只巨大的龍的背鰭，守護著這片美麗的土地，也獲銀獎。

她說，2021年空間藝術家朱志康創作「來自海上的祝福」作品，以創作佇立在海邊的教堂，在後疫情時間經由海風帶來海上的祝福，大受好評，除獲2022年義大利國際設計大獎（A'Design award 2022）銅獎，今年更獲德國iF設計獎(iF Design Award 2023)，今 iF設計獎共有來自5個國家和地區，1.1萬件參賽作品，競爭激烈，得獎實屬不易。

她說，落山風藝術季在車城鄉海口港舉辦，縣府邀國內外藝術家用作品與落山風對話，讓無形的強風，透過有形藝術裝置傳達創意；2022年落山風藝術季為期94天，吸引逾26萬人次觀展，活絡恆春半島觀光淡季，也讓藝術成為民眾出遊的一大助力。