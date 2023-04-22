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化惱人強風為現代藝術代名詞 屏東落山風藝術季獎不停

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
空間藝術家朱志康的作品─來自海上的祝福，以創作佇立在海邊的教堂，在後疫情時間經由海風帶來海上的祝福，去年得到義大利國際設計大獎銅獎，今年再獲德國iF設計獎。圖／屏東縣政府提供
空間藝術家朱志康的作品─來自海上的祝福，以創作佇立在海邊的教堂，在後疫情時間經由海風帶來海上的祝福，去年得到義大利國際設計大獎銅獎，今年再獲德國iF設計獎。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府恆春半島冬季特有落山風融入藝術創作的落山風藝術季，繼有作品上屆獲得美國繆思設計獎銀獎，今年再奪繆思設計獎白金獎及銀獎，彷如漂在水上的教堂作品「來自海上的祝福」也獲德國iF設計獎；縣長周春米說，惱人的落山風不再只是天候氣象的名詞，現已成為藝術代名詞，藉由恆春半島地理特性展現獨特地景魅力，也讓屏東被世界看見。

周春米說，落山風是恆春半島特有的氣候現象，每年從10月到隔年4月吹起，有時威力堪比輕度颱風，也是恆春半島傳統的遊遊淡季，縣府反向思考，自2018年「逆風而行」開辦風動藝術為主軸的落山風藝術季，連續4屆辦下來，「吹落山風看藝術」已成為最夯的旅遊體驗，塑造恆春半島的冬季旅遊新品牌，屏東美學也受到國際設計獎項肯定，更是一大鼓舞。

縣府觀光傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，前年第3屆落山風藝術季 作品「萬種風情」，去年首次報名美國繆思設計大獎(Muse Design Awards)獲銀獎，去年第3屆以「未來風動」為主題，今年一舉奪得繆思設計獎白金獎殊榮，其中藝術家曾煜譡創作的「山•風沙與地底下的龍」，以想像中恆春半島低緩丘陵上突起的尖山，猶如地底蟄伏著一只巨大的龍的背鰭，守護著這片美麗的土地，也獲銀獎。

她說，2021年空間藝術家朱志康創作「來自海上的祝福」作品，以創作佇立在海邊的教堂，在後疫情時間經由海風帶來海上的祝福，大受好評，除獲2022年義大利國際設計大獎（A'Design award 2022）銅獎，今年更獲德國iF設計獎(iF Design Award 2023)，今 iF設計獎共有來自5個國家和地區，1.1萬件參賽作品，競爭激烈，得獎實屬不易。

她說，落山風藝術季在車城鄉海口港舉辦，縣府邀國內外藝術家用作品與落山風對話，讓無形的強風，透過有形藝術裝置傳達創意；2022年落山風藝術季為期94天，吸引逾26萬人次觀展，活絡恆春半島觀光淡季，也讓藝術成為民眾出遊的一大助力。

禹禹工作室2022落山風藝術季的作品─風之籽。圖／屏東縣政府提供
禹禹工作室2022落山風藝術季的作品─風之籽。圖／屏東縣政府提供
藝術家曾煜譡2022落山風藝術季作品─山．風沙與地底下的龍，今年奪得繆思設計獎銀獎。圖／屏東縣政府提供
藝術家曾煜譡2022落山風藝術季作品─山．風沙與地底下的龍，今年奪得繆思設計獎銀獎。圖／屏東縣政府提供

恆春 屏東縣政府

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